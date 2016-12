29. december 2016 ob 17:02 Novice Ob gradbišču izvlečnega tira bosta pol leta zaprti lokalna cesta in kolesarska pot

Med Koprom in Dekani rušijo dva podhoda pod železnico, zato bo do julija prepovedan promet na odseku ceste od Bivja proti Pobegom in na delu kolesarske poti Parenzana.

Gradbišče tako imenovanega izvlečnega tira med Koprom in Dekani. Foto: Tjaša Škamperle

Tako imenovani izvlečni tir iz pristanišča, ki naj bi olajšal promet na preobremenjeni železnici od Kopra do Divače, naj bi dokončali v drugi polovici leta 2018. Dolg bo 1200 metrov. Priprave na gradnjo so se začele poleti. Od takrat so že zgradili nadomestno cesto za dostop do zasebnih parcel, ki poteka vzdolž bodočega novega tira.

Delo bo potekalo v dveh korakih, je pojasnil vodja nadzora Franc Likar: "Prva faza bo izgradnja novega tira. To naj bi se končalo v drugi polovici leta 2018. Ta rok je pogojen s konsolidacijo temeljnih tal. Če se bodo tla umirila, bomo lahko končali do tega roka, če ne, ga bo pač treba podaljšati. Predvideno je, da se vse skupaj konča v letu 2018. Druga faza zajema rekonstrukcijo obstoječega tira."

Izvlečni tir, ki bo potekal vzporedno ob obstoječem, gradijo tri družbe: Kolektor koling, Cestno podjetje Gorica in CPG Novo mesto, ki bodo po novem letu pospešile gradbena dela.

Do sredine poletja pa bo zaradi rušitve podvozov veljala zapora na delu lokalne ceste od Bivja proti Pobegom, zaprt je tudi del kolesarske poti Parenzana: "Na obstoječi progi sta dva podvoza. Oba podvoza bodo zrušili in izdelali nova, širša, za obstoječo in novo progo," je pojasnil Likar. Kot je dodal, doslej težav ni bilo, so pa med gradbenimi deli poškodovali vodovodno cev, zaradi česar so bili na božični dan brez vode nekateri okoliški prebivalci.

Naložba je vredna slabih 6 milijonov evrov. Izvajalci so se obvezali, da bodo zgradili protihrupno ograjo, med Dekani in Bivjem pa bodo tudi poglobili in očistil melioracijske kanale.

Prispevek Nataše Ugrin Tomšič: