28. december 2016 ob 16:36 Novice Obalne ceste še ne bodo zaprli

DARS je pozval občini Izola in Koper, naj dopolnita vlogo za spremembo prometnega režima.

Pogled iz koprskega pristanišča proti izolski bolnišnici. Ob obali poteka stara cesta, ki bi jo občini Koper in Izola radi zaprli za promet. Foto: BoBo

Obalni občini sta pripravljeni na zaprtje: v rokah imata elaborat, kako na stari cesti med Koprom in Izolo prepovedati vožnjo, izdana je odločba komunalnemu podjetju, ki vzdržuje cesto. V njej piše: sprememba prometne ureditve se izvede 1. januarja ob 12. uri - vendar pod pogojem, da občini dobita soglasje Družbe za avtoceste.

Razlog za to zahtevo je, da je obalna cesta ena od alternativ za voznike, ki ne želijo kupiti vinjete. Če bi jo torej zaprli, bi se lahko brez vinjete vozili samo po hitri cesti oziroma skozi predor Markovec. DARS se mora torej s tem strinjati, na hitri cesti označiti izhode, predvsem pa urediti vožnjo skozi predor Markovec brez vinjet. In za to, kot kaže, še ni čas.

DARS je po naših informacijah pozval občini Koper in Izola k dopolnitvi vloge, v kateri bosta morali bolje utemeljiti razlog za zaporo. Zdaj sta med drugim zapisali, da želita s tem zagotoviti trajno mobilnost in varnost udeležencev v prometu.

Tjaša Škamperle