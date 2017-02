14. februar 2017 ob 12:52 Novice Občina Koper želi prodati za šest milijonov evrov nepremičnin

Na seznamu so nekdanja stavba policijske uprave in veliko gradbenih zemljišč, med drugim na območjih Sermina in Kolombana.

Zemljevida dveh izmed stavbnih zemljišč, ki so naprodaj. Prvo je v Sv. Antonu, drugo v Dekanih.

Mestna občina Koper želi na četrtkovi dražbi dobiti slabih 6 milijonov evrov od prodaje nepremičnin. Na seznam je ponovno uvrstila tudi stavbo, ki so jo pred časom zapustili policisti, ter večje območje zemljišč na Serminu, ki so bile neprodane že na prejšnjih dražbah. Še naprej pa občina prodaja zazidljive parcele na Kolombanu. Na prejšnji dražbi je nekatere prodala kljub protestu dotedanjih najemnikov, ki se bodo zaradi tega obrnili tudi na sodišče.

Na seznamu nepremičnin, ki jih občina želi prodati, se je ponovno znašel nekdanji objekt Policijske uprave Koper, ki so ga policisti zapustili, ker so imeli zaradi neravnih tal zdravstvene težave. V občini trdijo, da je notranjost v celoti urejena in primerna za upravno stavbo, ceno so po več neuspelih poskusih prodaje znižali na 860 tisoč evrov.

Tudi na četrtkovi dražbi se je znašlo 10 hektarjev na območju Sermina, ki bi jih lahko morebiten kupec uporabil za proizvodne dejavnosti, če bo za zemljišča odštel 1,2 milijona evrov. Gre za območje v bližini laporokopa. Tega ima v najemu Grafist , ki bi tam uredil predelavo gradbenih odpadkov, a še čaka na okoljevarstveno soglasje.

Največji delež ponujenih nepremičnin tokrat predstavljajo gradbene parcele - tudi na Kolombanu. Ko je občina lansko jesen prodala podobne njive na miljskem hribu, je družina Srebrnič pred občino pripravila protest, saj je prepričana, da jim ne bi smeli odpovedati zakupne pogodbe oziroma bi jim morali plačati vsaj oljke, ki so jih več desetletij na njih gojili. A so vseeno dobile novega kupca, zato so poiskali pravno pomoč. Če občine ne bodo prepričali, napovedujejo sodno pot.

Med zanimivejšimi objekti, ki se jim občina odreka, je nekdanji Press Klub v središču Kopra.

Če bi občina prodala vse, kar je uvrstila na dražbo, bi proračun obogatila za 6 milijonov evrov, a je to malo verjetno. Denar zadolžena občina še kako potrebuje tudi zato, da lahko kupuje nepremičnine. Nazadnje se je odločila za pol milijonski nakup stolpa v Glemu. Občino smo prosili za sklep župana, ki je odobril nakup, a ga še nismo prejeli.

Zvočni prispevek Tjaše Škamperle: