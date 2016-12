27. december 2016 ob 18:27 Novice Občina Nova Gorica daje prednost tehniki in naravoslovju

Komisija, ki jo je ustanovil župan, je pripravila strategijo, po kateri bo imela Univerza v Novi Gorici, ki je bolj povezana z gospodarstvom, pri financiranju prednost pred družboslovnimi fakultetami.

Sedež Mestne občine Nova Gorica. Foto: Nataša Uršič

Novogoriška občina bo ciljno usmerjala sredstva, namenjena višješolskim in visokošolskim programom. Strategijo je pripravila komisija, ki jo je ustanovil župan Matej Arčon. V njej pa so se vse svetniške skupine poenotile, da bo Nova Gorica prednostno financirala višje in visokošolske ustanove s področja tehnike in naravoslovja.

Komisija je opravila enajst razgovorov z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami na področju srednjega, višjega, visokega in univerzitetnega izobraževanja. Predsednik komisije, Klemen Miklavič, je povzel: "Izluščilo se je bistvo - da Nova Gorica nima velikih virov, na katerih bi lahko gradila prihodnost. Znanje, izobraževanje, raziskovanje in inovacije pa so prisotne, zato jih je smiselno povezati in vpreči v neko pametno vizijo in strategijo, da bomo prišli do rezultatov."

Nova Gorica je letos za visoko šolstvo namenila 300.000, leto prej 600.000 evrov, v zadnjih desetih letih 7.000.000. Član komisije Dejan Paravan je opozoril: "Institucije, kjer je prepletenost z gospodarstvom večja, dajo večji pečat okolju. Zaradi tega vidimo tu priložnost. Dosti bolje kot to, da občina namenja sredstva za posamezen študijski program, je, da jih namenja za vzpostavitev povezovalne vloge med gospodarstvom in visokim šolstvom."

Članica Komisije Mirjam Bon Klanjšček je o razmerju med študenti družboslovja in naravoslovja dejala: "Imamo največ študentov družboslovja, imamo poplavo na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za uporabne družbene študije."

Po drugi strani ima Univerza Nova Gorica manj študentov, je pa zato raziskovalna in mednarodno uveljavljena. Dolgoročno je zato treba vlagati v njen razvoj in v gradnjo univerzitetnega kampusa, je poudaril Miklavič: "Postaja majhna raziskovalno usmerjena univerza svetovnega kova in to je za Novo Gorico najpomembnejši dragulj."

Župan Matej Arčon je zato že napovedal, da bo mestna občina prednostno financirala višje in visokošolske programe, ki jih je Komisija prepoznala kot prioritetne za razvoj Goriške regije.

Prispevek Nataše Uršič: