11. januar 2017 ob 14:25 Novice Obisk Kobariškega muzeja in informacijskega središča Poti miru lani rekorden

Pohodnikov, ki si ogledujejo zapuščine soške fronte, je ob okroglih obletnicah dogodkov iz 1. svetovne vojne vse več. Kočo pod Krnom bodo morali celo povečati.

Stavba Kobariškega muzeja. Foto: BoBo

Lani so v Kobariškem muzeju in Informacijskem centru Pot miru zabeležili rekorden obisk. Zaradi okroglih obletnic, povezanih s prvo svetovno vojno in soško fronto je bilo veliko obiskovalcev tudi na sami Poti miru od Alp do Jadrana. Zgodovinska pot, ki ohranja dediščino soške fronte, je sicer uvrščena na poskusni seznam UNESCA. Obiskovalci že zdaj prihajajo z vseh koncev sveta, pričakujejo pa, da se bo zaradi kandidature za vpis na ta seznam še povečal obisk turistov z azijskih držav.

Lani spomladi je Fundacija Poti miru v Posočju predstavila vodnik Pot miru od Alp do Jadrana. Vseh 3500 izvodov so že razprodali. Pohodniki in ljubitelji zgodovinskega turizma so ga razgrabili tudi zato, ker opremljen s fotografijami, zemljevidi in zgodovinskimi podatki. Ponatis dopolnjene verzije načrtujejo letos, je napovedal predsednik fundacije Zdravko Likar in pojasnil: "Letošnje leto je bilo rekordno po številu obiskovalcev, tako v muzeju na prostem Poti miru kot tudi v našem informacijskem centru, tako da smo izredno zadovoljni. Ta pot se je prijela in dobiva že obrise španskega Camina."

Prav zato, ker so razprodali vse vodnike Likar meni, da so celotno pot v dolžini 250 kilometrov prehodili številni posamezniki. Najvišji obisk pa so ponovno zabeležili na točkah, ki so na tej poti najbolj zanimive: v informacijskem središču 27.000, na Kolovratu 40.000 in na Sabotinu 50.000. Po več kot deset tisoč ljudi je obiskalo še nekaj drugih točk. Prevladujejo Italijani, opaziti pa je tudi pohodnike iz drugih, ne samo iz evropskih držav.

Zaradi velikega zanimanja za zgodovino soške fronte pod Krnom bodo morali tamkajšnjo kočo celo povečati: "To bomo naredili čez zimo. V koči pod Krnom se je obisk povečal petkratno, odkar je pot miru speljana mimo," je še povedal Likar.

Pot miru je za obiskovalce zanimiva tudi v zimskem času, predvsem na delu, ki vodi po Krasu vse do morja.

Prispevek Nataše Uršič: