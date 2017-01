4. januar 2017 ob 15:18 Novice Območje izolske tovarne Argo zaprto z ograjo

DUTB pojasnjuje, da je ograjo postavila zaradi varnosti ljudi in zaščite lastnine. Člani avtonomne skupnosti Argo, ki so zasedali prostore, pa so prepričani, da gre za napad na samoorganizacijo in kulturo.

Dostop na območje nekdanje tovarne ribjih konzerv Argo zdaj preprečuje ograja. Foto: Lea Širok

Družba Argolina, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, je z ograjo zaprla dostop do območja nekdanje izolske tovarne ribjih konzerv Argo in s tem tudi do prostorov, ki jih je uporabljala avtonomna skupnost Argo.

Kot pojasnjujejo na spletni strani DUTB, so to naredili zaradi varnosti, saj so objekti neprimerni za zadrževanje oseb in nevarni za izvajanje kakršnihkoli dejavnosti. S tem so zavarovali tudi lastno premoženje in odgovornost, poudarjajo.

Avtonomna skupnost je na družabnih omrežjih zapisala, da so varnostniki službe Galekom nasilno vdrli v prostore skvota, vhod v stavbo pa nato zaklenili in zavarovali. Članom skupnosti naj bi s tem preprečili dostop do osebne lastnine, denimo glasbil, pohištva in orodja. S tem pa DUTB krši posestno pravico skupnosti Argo, so prepričani. Po mnenju članov skupnosti gre le za še en napad na samoorganizacijo, avtonomijo in kulturo, kar se dogaja tudi drugim avtonomnim območjem v Sloveniji in Evropi.