17. februar 2017 ob 16:38 Novice Osem let po propadu MIP-a je sodišče poslalo družino Volk v zapor

Vojtehu Volku šest let, Marku Volku in Martinu Kovaču po dve leti in pol zapora. Delavci so razočarani, ker jim sodišče ni odvzelo premoženja.

Izrek sodbe v sojenju nekdanjim vodilnim v Mipu. Foto: Borut Zivulovic Bobo

Današnja sodba ima širši pomen za celo Slovenijo, ker kaže, da v naši državi ne toleriramo kaznivih dejanj na škodo gospodarstva. Zaradi takšnih kaznivih dejanj je Slovenija tam, kjer je, in vsi državljani zato živimo slabše. Okrožna tožilka Mateja Gončin

Sodišče je po dveletnem sojenju nekdanjim vodilnim v MIP-u izreklo obsodilne sodbe. Nekdanjega koordinatorja in solastnika skupine MIP, Vojteha Volka, je obtožnica bremenila kaznivega dejanja zlorabe položaja in preslepitve bank pri pridobitvi posojil. Sodišče mu je krivdo dokazalo in ga obsodilo na šest let zapora. Za preslepitev bank sta bila obtožena tudi njegov zet Martin Kovač in sin Marko Volk. Oba sta dobila dve leti in pol zapora.

Nekateri nekdanji delavci so nad sodbami razočarani. Med njimi je Ljubo Batagel, ki je bil v MIP-u zaposlen 35 let, tudi v vlogi sindikalista: "Kazen je premila! Vsakemu bi pripisal deset let kazni, da vrne vse premoženje, in prisilno delo v zaporu."

Pohlepni direktorji so delavce čez noč spravili na cesto, zato se škode ne da več popraviti, pa meni ena od nekdanjih zaposlenih delavk: "Nobena kazen ne odtehta tega, kar smo Mipovci pretrpeli takrat in še danes. In to je tisto, kar boli - živel si za firmo, se izobraževal, ji bil lojalen, potem pa se v nekem trenutku vse sesuje in še vedno ni videti konca."

Tožilstvo bo sodbo preučilo in se odločilo, ali se bo pritožilo na to, da sodišče trojici ni izreklo tudi denarnih kazni in odvzema premoženja. Sicer pa so na tožilstvu s sodbo zadovoljni. Tožilka Mateja Gončin je ocenila: "Današnja sodba ima širši pomen za celo Slovenijo, ker kaže, da v naši državi ne toleriramo kaznivih dejanj na škodo gospodarstva. Zaradi takšnih kaznivih dejanj je Slovenija tam, kjer je, in vsi državljani zato živimo slabše."

Pritožbo so že napovedali obsojeni. Mitja Jelenič Novak, odvetnik Kovača, je bil nad sodbo presenečen. "... glede na to, da je dokazni postopek zelo prepričljivo pokazal, da so banke natančno vedele, kakšno je finančno stanje MIP-a in da niso bile z ničemer zavedene glede stanja v MIP-u."

Sicer pa obsojena trojica na sklepno obravnavo ni prišla. Sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Jasmina Javornik je sodbe izrekla v njihovi odsotnosti.

Nataša Uršič