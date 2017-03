7. marec 2017 ob 17:33 Novice Pomanjkljiva komunikacija in neznanje netita strah

Komentar na dogajanje, povezano z namestitvijo beguncev v nekdanji hostel na Škofijah

Begunce s priznano mednarodno zaščito bodo namestili v nekdanji hostel v središču Škofij. Foto: Tjaša Škamperle

Kot smo poročali, naj bi v koprski občini kmalu dobili prvo integracijsko hišo, v katero bi v prihodnjih tednih prišli begunci, da bi se lahko v mirnem okolju privadili na življenje v slovenski družbi. Novica je razburila krajane Škofij, kjer bi uredili center. Tamkajšnje prebivalce zlasti moti pomanjkanje informacij. V osnovni šoli tako še ne vedo, ali bodo k njim prišli tudi šoloobvezni otroci. Ne notranje ministrstvo ne občina, ki je za načrte vedela že nekaj mesecev, več informacij za zdaj ne dajeta. Prav pomanjkljiva komunikacija o tako občutljivi temi pa že neti strah, ki temelji na neznanju.

Na koprskega župana Borisa Popoviča je notranje ministrstvo v minulih mesecih poslalo dva dopisa: prvega novembra, drugega februarja. V obeh ga, če poenostavimo, državni sekretar poziva k dialogu z lokalno skupnostjo o občutljivi temi - nameščanju beguncev z mednarodno zaščito v integracijsko hišo na Škofijah. Po eni strani želimo, piše Boštjan Šefic, da bo bivanje beguncev za lokalno skupnost čim manj opazno in obremenjujoče, po drugi strani pa je cilj, da bi lokalna skupnost aktivno sodelovala v procesu integracije, saj je to edina formula za uspeh.

A je priprava na občutljivo integracijo beguncev v lokalno okolje padla na prvem izpitu. Lokalna skupnost, v tem primeru njen prvi mož, župan, o tem ni obvestil ljudi. Nenavadno. Ljudi, njihove potrebe in težave v tem kraju dobro pozna. Pred kratkim jim je na zboru krajanov obljubil krpanje skoraj vsake luknje na vaških cestah. Kimali so, ko jim je rekel, da denarja za kanalizacijo še ni, ker računajo na evropska sredstva. Zdaj zmajujejo z glavo, da jim je informacijo o integracijski hiši zamolčal.

Integracija beguncev nima preproste formule za uspeh. Zlasti ne v družbi, kjer predsodki ter pomanjkljiva informacija netita nestrpnost in strah. A vendar to ne bi smela biti nerešljiva enačba. Še posebej ne v okolju, ki je od nekdaj poznalo večkulturnost. Ne na Škofijah, kjer so še živi številni krajani s spominom povojno preseljevanje. Pozitivnih izkušenj z integracijo beguncev je veliko. Izkušnje z njimi imajo tudi v Kopru. Roko in pomoč ponujajo v tamkajšnji osnovni šoli, kjer že nekaj let vodijo program medkulturnega sobivanja, a jih do zdaj nihče ni nič vprašal. Koprski župan se bo na dopisa odzval. Šele v ponedeljek.

Tjaša Škamperle