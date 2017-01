13. januar 2017 ob 11:43 Novice Poslovil se je maestro Anton Nanut

Po dolgotrajni bolezni se je ponoči v 85-tem letu poslovil Anton Nanut, maestro, Prešernov nagrajenec, častni občan Kanala ob Soči.

Anton Nanut je dirigent z glasbo v duši. Je maestro s presežki - dirigiral je največjemu številu tujih orkestrov, izvedel največ slovenskih del in posnel največ zgoščenk. Foto: BoBo

Glasba mu je bila položena že v zibelko, v domačem Kanalu ob Soči je pri enajstih letih kot zborovodja in organist nadomestil očeta, ki so ga okupatorji odgnali v koncentracijsko taborišče. Občasno je v Gorico zahajal na lekcije k Emilu Komelu, dirigiranje je študiral na Akademiji za glasbo v ljubljani. Vodil je Mestni simfonični orkester v Dubrovniku, dirigiral v Slovenski filharmoniji in praktično vsem tedanjim jugoslovanskim orkestrom.

Z dirigentsko paličico je zaznamoval Simfonični orkester RTV Slovenija. Anton Nanut se je zapisal v sam svetovni vrh dirigentov, kar potrjujejo številne nagrade in sodelovanja z izjemnimi solisti, kot so sta bila Rostropovič in Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Ustanovil je zbor primorskih študentov, ki so ga poimenovali po Vinku Vodopivcu.

Maestro s presežki

Anton Nanut je ustvaril izjemno mednarodno in zavidljivo glasbeno kariero. Dirigiral največjemu številu tujih orkestrov, posnel največ zgoščenk, izvedel največ slovenskih del; je tudi edini, ki je dirigiral in posnel vse Mahlerjeve simfonije, najzahtevnejšo Osmo celo trikrat, večkrat pa je dirigiral tudi Beethovnovo Deveto, tudi v tujini.

Močna, umetniško celovita in v svojem nastopu prepričljiva dirigentska osebnost je doživela tudi plodno studijsko dejavnost, ki je posneta na skoraj dvesto nosilcih zvoka. Tako so zapisali v obrazložitvi Prešernove nagrade, ki jo je maestro prejel leta 2011. Kronala je več kot pol stoletja dolgo umetniško pot dirigenta, a tudi pedagoga in kulturnega delavca. Z ustanovitvijo Mednarodnega festivala sodobne glasbe Kogojevi dnevi je veliko prispeval k uveljaviti slovenske glasbe ter k oblikovanju enotnega kulturnega prostora.

Bil je spoštovan in častni občan občine Kanal ob Soči, kjer se bodo od njega poslovili v nedeljo.