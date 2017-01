12. januar 2017 ob 14:48 Novice Pred 120 leti je v Trstu izšel prvi ženski časopis v slovenščini

O časniku, ki je bil izjemnega pomena za uveljavljanje izobraženk iz slovenskega okolja, so včeraj govorili na okrogli mizi v Trstu.

Prva številka časopisa Slovenka z datumom izdaje - 2. februar 1897.

2. februarja 1897, je v Trstu začel izhajati prvi slovenski ženski časopis Slovenka, ki je bil izjemnega pomena za uveljavljanje izobraženk iz slovenskega okolja. Najprej je bil priloga časopisa Edinost, kasneje je izhajal kot mesečnik. O glavnih osebah takratnega časopisnega podviga in okolju, v katerem je časopis nastal, so govorili na sinočnji okrogli mizi v Trstu.

Ni naključje, da je revija nastala v Trstu, smo slišali na okrogli mizi, ki jo je vodila zgodovinarka dr. Marta Verginella. Na robu slovenskega ozemlja se je družba hitreje odzivala na narodna vprašanja. Prva urednica je bila učiteljica Marica Nadlišek, ki je tudi sicer zagovarjala javno delovanje ženske. O ozadju je Verginella še povedala: "V ozadju tega je velika podpora, zlasti slovenskih liberalcev oziroma mladoslovencev. Ne pozabimo na Gregorina, ki podpiše pogodbo, bi danes temu rekli, z Marico Nadlišek in financira ta prvi časopisni projekt."

Nadliškova je imela izjemno dobro razvejano mrežo, ki je segala do Štajerske in Dunaja in širše v slovanski svet , kar kaže, kako veliko podporo je imela v habsburški monarhiji. Vsebina je bila v prvem obdobju pretežno nacionalna, kasneje se je odprla bolj feminističnim temam. Marta Verginella: "Na začetku je predvsem želja po delovanju znotraj naroda in seveda zlasti potreba po nacionalni vzgoji, izobrazbi, ki naj bi jo dobila tudi dekleta oziroma žene."

Avtorice in urednice so takrat orale ledino. O pomenu njihovega početja je dr. Katja Mihurko Poniž povedala: "Odprla je prostor za širjenje, ustvarjanje ženskega avtorstva. Skratka, bila je vadnica literarnega naraščaja."

Revija se je ves čas borila s šibkim bralstvom, kar je imelo seveda finančne posledice in je pripeljalo po šestih letih do njenega zatona.

