Prednost pešcem? Eni za, drugi proti.

V Piranu so imeli o prometni strategiji, po kateri bi v mestu uvedli skupni prometni prostor, kar pomeni, da bi imeli povsod prednost pešci.

Za celostno prometno strategijo piranske občine je pripravljen nabor 26 trajnostno naravnanih ukrepov, ki gredo v smeri omejevanja zdaj prevladujočega prevoza z osebnimi vozili. Na drugi javni razpravi v Piranu je nabor naletel tako na pohvale, ker so pripravljavci upoštevali predloge občanov, kot na ostre kritike. Del Pirančanov je proti nadaljnjemu omejevanju prometa z osebnimi vozili v mestu. Zanje je prava rešitev podzemna parkirna hiša na Tartinijevem trgu, vendar ta ni skladna s trajnostnimi cilji evropske prometne strategije.

Kot je na javni razpravi pojasnil predstavnik podjetja Lineal, Matjaž Dobovšek, bi parkirna hiša na piranskem Tartinijevem trgu pomenila še več prometa v mestu: "Drugo vprašanje pa je tudi sama izvedba. Vemo, da gre tu za kulturno dediščino, ki je zaščitena. Prostor je skratka zelo občutljiv, ne nazadnje pa je bil pred kratkim tudi obnovljen."

Sicer pa je nabor ukrepov nastal na osnovi 300 predlogov prebivalcev piranske občine, pa tudi smernic ministrstva za infrastrukturo za pripravo strategije. Predlagani ukrepi dejansko podpirajo omejevanje zdaj prevladujočega prevoza z osebnimi vozili. V ta namen bi v Piranu in v Portorožu po zgledu Ljubljane in nekaterih drugih evropskih mest uvedli skupni prometni prostor.

V Piranu bi ta veljal od vstopa v mesto do parkirišča pred zapornico na Prešernovem nabrežju, v Portorožu pa na območju ob hotelu Kempinski. "Takšen prostor je brez prometne signalizacije. Vsi udeleženci souporabljajo celotno površino, prednost pred vsemi pa imajo pešci," je v Piranu povedal Dobovšek.

Vendar bo pred uvedbo takšnih sprememb najprej potrebno izpeljati druge predlagane ukrepe. Denimo, petsto dodatnih parkirnih mest na Fornačah in sto pri osnovni šoli v Piranu. Zagotoviti turistično parkirišče za avtodome v obrtni coni v Luciji. Podaljšati urnik javnega prevoza med Fornačami in Piranom – pozimi do polnoči, poleti do dveh. Z nakupom novih električnih vozil pa povečati frekvenco voženj, pojasnjuje Matej Dobovšek iz podjetja Lineal in dodaja: "Nadgraditi bo potrebno tudi dostavo in dostop obrtnikov, kar je z vidika kvalitete vsakdanjega življenja tudi zelo pomembno."

Šele ko bo zagotovljenih dovolj parkirnih mest za Pirančane na obrobju mesta, bo mogoče v starem jedru uvesti sistem parkiranja po principu "kdor parkirno mesto v središču bolj potrebuje, mora do njega lažje priti". V to skupino bi zagotovo sodile družine z majhnimi otroki in delovno aktivni meščani, ki v Piranu živijo skozi vse leto, je še povedal Dobovšek.

Pirančani ob tem zahtevajo tudi revizijo parkirnih abonmajev, ki jih je, poudarjajo, nesorazmerno veliko glede na število parkirnih mest. Predvsem jih moti dejstvo, da so si stalno prebivališče, in s tem parkirne abonmaje, zagotovili tudi lastniki stanovanj, ki v mesto prihajajo le ob koncih tedna, in še to predvsem poleti.

Predloge na ukrepe lahko podali še na javni razpravi v Portorožu, nato pa tudi preko občinske spletne strani, ustno ali po običajni pošti. Marca bo na vrsti tretja javna razprava, nato bodo na osnovi pripomb pripravili akcijski načrt, kjer bodo ukrepi ovrednoteni in določeni viri financiranja. Iz skladov Evropske unije je za trajnostno naravnane prometne strategije, ki jih pripravlja 52 slovenskih občin, zagotovljenih skupno dobrih 42 milijonov evrov, od tega jih je nekaj več kot polovica namenjenih 11 mestnim občinam. Za del tega denarja se bo lahko z izdelano strategijo potegovala tudi piranska občina.

