24. december 2016 ob 15:03 Novice Prisilna poravnava FC Koper ustavljena

Višje sodišče je ugodilo pritožbi koprskega nogometnega društva in zadevo vrnilo v ponovno obravnavo okrožnemu sodišču.

Pogled na stadion Bonifika s poslovnimi prostori FC Koper. Foto: Radio Koper

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi koprskega nogometnega društva in ustavilo postopek prisilne poravnave. Razveljavilo je namreč sklep koprskega okrožnega sodišča, ki ni sprejelo predloga FC Koper za prisilno poravnavo, ampak je poravnavo sprožilo na predlog upnikov.

Odvetniki so v pritožbi navedli postopkovne in vsebinske napake. Najprej so opozorili, da je okrožno sodišče sklep izdalo prehitro. FC Koper je namreč poravnavo predlagal 3. novembra. Sodišče ga je 7. novembra pozvalo, naj predlog dopolni, vendar v klubu poziva tisti dan še niso prejeli. Sodišče je predlog zavrglo en dan prehitro, 10. novembra, kot da bi pritožbeni rok začel teči 7. novembra..

Med vsebinskimi razlogi so poudarili, da ima FC Koper status društva, ki deluje v javnem interesu, zaradi česar bi moralo s takšnim postopkom poravnave dolgov soglašati ministrstvo, pristojno za šport. Napisali so še, da prisilne poravnave nad društvom ne morejo voditi upniki, kar sta zahtevali podjetji MM Sport in zatem Delona.

Senat višjega sodišča v Ljubljani je presodil, da je pritožba utemeljena. S tem je večina dogodkov v zadnjem mesecu izgubila pomen.

Brezpredmetna je postala zahteva Boška Županovića oziroma njegovega podjetja Delona po neposrednem vodenju poslov kluba v času prisilne poravnave. Kot smo poročali, je Županović pred tedni odkupil terjatve v višini 960.000 evrov, ki jih je do kluba imel Milan Mandarić s svojim podjetjem MM Sport. Tako prejšnjega kot zdajšnjega upnika sicer zastopa isti odvetnik, Franci Matoz. Odprto ostaja vprašanje dejanskega obstoja dva milijona evrov vrednega dolga društva do podjetja Swiss Sports Agency, ki je registrirano na Maršalovih otokih, vodi pa ga agent nogometašev in tesen poslovni partner društva Andy Bara.

Vlogo je izgubil tudi upniški odbor, ki naj bi se po prvotnih načrtih sestal prihodnji torek in odločal o zahtevi Delone. S tem, ko ni več postopka prisilne poravnave, tudi Matija Vilčar ni več njegov upravitelj. Naj spomnimo, da se je Vilčar sprva pritoževal nad sodelovanjem z vodstvom društva, potem pa dejal, da je šlo le za nesporazum in da je bilo sodelovanje v zadnjih tednih korektno.

Ničesar novega pa nismo izvedeli v povezavi z zahtevo glavnega pokrovitelja, Luke Koper, naj društvo umakne ime podjetja iz imena moštva, ki tekmuje v prvi slovenski ligi. Nadzorni svet Luke je nedavno ocenil, da afere, povezane z nogometnim klubom, mažejo ime podjetja v javnosti.

Bojan Kralj