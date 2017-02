18. februar 2017 ob 08:42 Novice Pristanišči Trst in Tržič bosta bolje povezani

Po obsežni reformi italijanskega pristaniškega sistema bo vajeti v Tržiču prevzel Zeno D'Agostino, ki vodi pristaniško upravo v Trstu.

Zeno D'Agostino, predsednik Pristaniške uprave Trst.

Italijansko pristanišče Tržič bo v naslednjih dneh tudi uradno postalo del pristaniškega sistema severovzhodnega Jadrana. Sistem se je oblikoval po obsežni reformi pristanišč, ki jo je uvedla italijanska vlada. Vajeti v Tržiču bo prevzel Zeno D'Agostino, ki vodi pristaniško upravo v Trstu. Tu največ vlaganj usmerjajo v železniško infrastrukturo. Pred nedavnim se je D'Agostino srečal tudi z upravo koprske Luke, s katero se pogovarjajo o sodelovanju.

V dobrem letu dni so v tržaškem pristanišču temeljito prenovili železniško dejavnost, ki je bila razdrobljena. Zdaj, ko s tiri upravlja eno podjetje, se je učinkovitost povečala, stroški zmanjšali, je zadovoljen Zeno D'Agostino, ki napoveduje nova vlaganja za povečanje železniških zmogljivosti: "RFI, italijanske železnice so že namenile 50 milijonov evrov za povečanje postaje Campo Marzio in obnovo predora, 20 milijonov dodaja pristaniška uprava. Poleg petega, šestega in sedmega pomola, gradimo logistični terminal in načrtujemo nov ro-ro terminal ter tovorno postajo Žavlje." Vlaganja v kopenski del pristanišča, v infrastrukturo, plača država, medtem ko so naložbe, vezane na morje, v domeni zasebnega kapitala. 188 milijonov evrov bo zagotovil ladjar MSC na sedmem pomolu.

Glavni cilj za letos je krepitev dejavnosti prostocarinske cone, pravi predsednik pristaniške uprave: "Rast pretovora ni moj cilj, bolj pomembno je blago oplemenititi, mu dati dodano vrednost in omogočiti zaposlitve, vse to so prednosti prostocarinskih con."

Na srečanju z upravo koprske Luke so se pogovarjali tudi o sodelovanju; ta želja obstaja na obeh straneh. Predsednik uprave Luke Drago Matić opaža, da v Trstu veliko vlagajo v razvoj, a v njem ne vidi konkurence, temveč opozarja: "Vsa pristanišča v severnem Jadranu moramo zagotoviti zadostne kapacitete, da lahko skupaj konkuriramo severnoevropskim pristaniščem." Rezultati, ki jih dosegamo, pravi Matić, niso neopaženi, zato lobirajo za sprejem ukrepov, ki bi omejili pretok blaga po južni poti.

Nataša Ugrin Tomšič