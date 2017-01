17. januar 2017 ob 11:50 Novice Sečoveljske soline bodo še letos imele solno polje več za pridelavo soli

Gre za prvi korak postopne prenove od skupno 25 opuščenih solnih polj v Leri, ki nezadržno propadajo.

Del denarja za obnovo solnih polj namerava družba Soline pridobiti preko evropskih projektov. Foto: Lea Širok

V solinah obnavljajo tudi desetletja slabo vzdrževane protipoplavne nasipe ob reki Drnici. Za ta dela in za protipoplavne nasipe ob Dragonji je država iz Vodnega sklada zagotovila 2,1 milijona evrov.

Največ dela za kakovostno sol in obilno žetev je v solinah potrebno opraviti pozimi oziroma v času od konca septembra do aprila, pojasnjuje vodja pridelave v družbi Soline Dario Sau: »To pomeni pripravo solnih polj za sezono, vzdrževanje zemeljskih nasipov na izparilnih bazenih, sanacija in obnova zaporniških sistemov…«

Večino vzdrževalnih del izvajajo ročno, nasipe na izparilnih bazenih pa obnavljajo strojno. Za 26 solnih polj v Sečovljah in 4 v Strunjanu skrbi skupaj z vodilnimi 19 redno zaposlenih solinarjev in vodarjev, občasno jim pomagajo najemniki. Za vzdrževanje visokih nasipov pa je zadolžena skupina okrog 30 delavcev. Družba Soline je zagotovila več kot 80.000 evrov za obnovo prvega od 25 opuščenih solnih polj, ki naj bi jo zaključili še letos. Do prve žetve soli pa bo potrebno še počakati. »Največji zalogaj, časovni, ne finančni, je vzgoja podlage oziroma biosedimenta petule v kristalizacijskih bazenih. Za to so potrebna 3 do 4 leta.«

Za pridelavo soli bi radi znova vzpostavili še 24 opuščenih solnih polj, denar pa bodo poskušali pridobiti iz evropskih skladov. Soline pa bodo od še letos tudi bolj varne pred poplavami reke Drnice. V ta namen bodo obnovili 640 metrov kamnitega zidu in tisoč dvesto metrov zemeljskih nasipov. Hkrati pa so, nam je pojasnil vodja Krajinskega parka Andrej Sovinc, v teku priprave za pridobitev dodatnih sredstev, s katerimi bo zagotovljena tudi visoka stopnja varnosti sečoveljskih solin pred poplavami iz zaledja.

Lea Širok