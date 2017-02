23. februar 2017 ob 16:35 Novice Sindikalni počitniški domovi so spet zanimivi

Tako imenovani sindikalni turizem je v času tranzicije in privatizacije podjetij večinoma zamrl, v zadnjem času pa se spet prebuja

Luka Koper med drugim nudi svojim zaposlenim možnost preživljanja počitnic v Čezsoči. Foto: Luka Koper

Med počitnicami se zapolnijo tudi počitniške nastanitve, ki so v lasti večjih podjetij in družb. Nekateri namreč še vedno omogočajo svojim zaposlenim in upokojenim delavcem preživljanje dopusta ob slovenski in hrvaški obali ali v hribih. Nastanitve so cenovno ugodnejše, v nekaterih družbah pa jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki.

Slovenske železnice imajo približno 230 počitniških enot, ki jih primarno koristijo zaposleni in upokojeni delavci; če po razpisu ostajajo proste, pa tudi drugi. Večino nastanitev, približno 190 enot imajo na Hrvaškem, kjer trenutno nekaj objektov tudi prodajajo.

Elektro Primorska iz Nove Gorice ima v lasti skupno 23 počitniških enot ob morju - v Piranu, Strunjanu, Simonovem zalivu in Barbarigi -, v toplicah, pa tudi v hribih - v Bovcu, na Sviščakih in Lokvah. Počitniške kapacitete so dobro zasedene, predvsem jih uporabljajo zaposleni in upokojenci, oddajajo pa jih tudi drugim.

Delavci Luke Koper lahko letujejo na Pokljuki, v Kranjski Gori in na Goriškem, je povedal predstavnik za stike z javnostjo, Sebastjan Šik: "Prostore v Čezsoči smo dobili nazaj šele pred časom, ker smo jih posodili ljudem, ki so po potresu ostali brez strehe nad glavo, Vsega skupaj je v teh krajih petnajst apartmajev, ki smo jih tudi prenovili. S tem zaposlenim nudimo dodatno ugodnost, torej počitnikovanje po bolj ugodni ceni, kot je na trgu."

Zaposleni na Intereuropi lahko počitnice preživljajo na sedmih lokacijah. Zasedenost se razlikuje po mesecih, v zimskih so tako polno zasedene nastanitve v Kranjski Gori in na Rogli, enako je v poletnih mesecih ob morju - v Izoli, na Pagu in Červarju -, medtem ko so enote v termah v povprečju zasedene skozi celo leto.

Rižanski vodovod ima počitniške kapacitete na treh lokacijah, oddajajo pa jih le zaposlenim in upokojenim delavcem, ki se zanje radi odločajo, pravi Sara Milenovski: "Imamo avtokamp prikolico, ki jo običajno nameščamo v Rabac v hrvaški Istri, dva meseca v letu, in je tudi sto odstotno zasedena, apartma vijolica v Moravskih Toplicah, kjer beležimo 75-odstotno zasedenost, imamo pa še dve brunarici v Bovcu. Koriščenje teh počitniških kapacitet je ena od oblik motivacije in nagrajevanja zaposlenih, kar je v naši družbi zelo dobro sprejeto in te kapacitete so v visokem odstotku tudi izkoriščene."

Tako imenovani sindikalni turizem se je v času tranzicije in privatizacije podjetij porazgubil, del tega pa se je le ohranil, je dejala generalna sekretarka Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, Karmen Leban: "Sindikati dejavnosti in sindikati po podjetjih so spet začeli vlagati v počitniške kapacitete, zaradi tega, ker so ocenili, da je ta del turizma zelo potreben."

Zato so tudi zagnali portal Sindikalne počitnice, na katerem objavljajo aktualno ponudbo prostih sindikalnih prikolic, apartmajev in drugih počitniških nastanitev za tiste, ki iščejo cenovno ugodnejše aranžmaje za svoje počitnice.

Radijski prispevek Tjaše Lotrič: