22. februar 2017 ob 18:17 Novice Športniki potrebujejo bolj prilagodljive šole

V slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru so predstavili projekt, ki bi omogočil uspešno izobraževanje športnikov.

Predstavitev projekta "Regionalni center za omogočanje dvojne kariere športnikov". Foto: Kristjan Nemac

Projekt promovira dvojno kariero športnikov v Evropskem prostoru, pri nas ga ob sodelovanju Olimpijskega komiteja izvaja Znanstveno raziskovalno središče iz Kopra. V prihodnje se obeta še tesnejše sodelovanje Olimpijskega komiteja z gimnazijami, ki izvajajo športni program.

Uspešna športna kariera in šola gresta lahko z roko v roki, smo slišali na okrogli mizi, ki je bila ena izmed dejavnosti mednarodnega projekta "Regionalni center za omogočanje dvojne kariere športnikov", ki se izvaja na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Predstavnica ZRS Mateja Sedmak je naštela cilje: "Čim bolj konkretizirati in jasno predstaviti obstoječe stanje, tako močne točke obstoječega stanja, tako na ravni izobraževanja kot na ravni zaposlovanja, in potem podati strokovne iztočnice za spremembo zakonodaje oziroma za spremembe ravnanja na sistemski ravni."

Nekdanji skakalec v višino Rožle Prezelj je zdaj varuh športnikovih pravic. Želi si, da športniki ne bi več prihajali v položaj, ki bi izključeval bodisi športno, bodisi izobraževalno pot: "To je zelo odvisno od kulture in od odnosa posameznika do športa. Mislim pa, da si moramo kot družba in kot športna javnost prizadevati, da bi bilo takih primerov čim manj."

Nekdanja atletinja Brigita Langerholc Žager je imela predvsem pri podiplomskem študiju pri nas slabe izkušnje. To, da je bila vrhunska športnica ji ni ravno odpiralo vrat, prej nasprotno, je dejala.

Direktor direktorata za šport Božo Štrumbelj je povedal, da bo zakon o športu, ki je v pripravi, izboljšal stvari: "Prinaša ureditev problema mature, prinaša tudi možnost, da bodo vrhunski športniki lahko študirali po končani karieri, ne glede na starostno omejitev, in bo to država tudi plačala."

V projekt je vključena tudi nekdanja olimpijka v alpskem smučanju Petra Robnik, ki zdaj deluje v akademski sferi. Veliko spodbudo bi predstavljal certifikat športnikom prijaznega udejstvovanja, ki bi ga prejele šole s posluhom za dvojno kariero. Športnikom je treba omogočiti šolanje, kar seveda ne pomeni, da bi jim karkoli podarili. Že omogočanje študija na daljavo in prilagajanje izpitnih rokov veliko pomenita.

Mnogi športniki imajo tudi težave z upravljanjem prisluženih sredstev med kariero, zato je pomembno finančno izobraževanje. Na tem področju je športnikom v pomoč nekdanji rokometaš Miha Urek.

Radijski prispevek Primoža Čeparja: