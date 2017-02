14. februar 2017 ob 18:57 Novice Stara Gora ne more več čakati na obnovo

Bolnišnica za invalidno mladino Stara Gora leži na obrobju Nove Gorice. Zdi se, da pogosto tudi na obrobju pozornosti ministrstev in drugih, ki bi morali poskrbeti, da bi bili pogoji bivanja in delovno okolje v sozvočju s časom.

Predsedniku parlamenta so v bolnišnici predstavili nevzdržne razmere. Foto: Zdenka Tomulić

Dergančevo čaka na novogradnjo že desetletje in več. O nevzdržnih razmerah se je prepričal tudi predsednik Državnega zbora, Milan Brglez, ki je na povabilo Društva za pomoč osebam s posebnimi potrebami Stara Gora konec minulega tedna obiskal bolnišnične paviljone.

O novogradnji v Stari Gori se je resno govorilo že pred letom dni, pa 40 let in več stari paviljoni - ekološko sporni, prekriti z azbestno kritino - še stojijo. Na to so opozorile inšpekcije, a o Stari Gori ni dovolj govoriti, treba jo je videti in potem je lažje razumeti, kako nujni so prenovitveni posegi in da je že leto dni zamika preveč.

Marjeta Šibau iz Društva Stara Gora pravi: "Zelo sem žalostna, da se gradnja še ni zgodila. Vidim, da mora društvo bedeti nad tem, drugače so v tej Stari Gori sami črni oblaki."

Na povabilo društva je oddelek obiskal predsednik Državnega zbora, Milan Brglez, ki po videnem iskreno upa, da se bo investicija začela še to leto: "Glede na to, kar sem si ogledal, je situacija nevzdržna in je treba zadevo trajnostno rešiti, na takšen način, da bodo programi omogočali dostojno življenje tako otrokom kot osebju in staršem."

Načrti so narejeni. Za 3,8 milijona evrov zahtevno naložbo Ministrstvo za zdravje zagotavlja dva milijona in pol, za preostanek se bo zadolžila bolnišnica, poudarja njena direktorica Nataša Fikfak: "Gradbeno dovoljenje je tik pred podpisom, govorimo o dnevih. Pripravljen je razpis za izvajalca, objavljen bo najkasneje sredi marca, smo se dogovorili na Ministrstvu za zdravje,zato da bi se z tudi vsemi možnimi zapleti najkasneje 1 septembra začela gradnja. Predvidoma pa se bo začela pred poletjem."

Medtem je nepreklicno odstopil dolgoletni predstojnik oddelka v Stari Gori, Jurij Karapandža, ki odhaja v Zdravstveni dom Nova Gorica.

Prispevek Zdenke Tomulić: