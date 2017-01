9. januar 2017 ob 13:28 Novice Stari avtomobili ne smejo več v središče Gorice

Jutri bo začel veljati odlok italijanske občine, po katerem bo dostop do ožjega središča prepovedan za vozila razredov EURO0 Do EURO3. Na ARSO zagotavljajo, da v Novi Gorici tak ukrep ni potreben.

Travnik, glavni goriški trg (uradno Piazza Vittoria). Foto: wikimedia.commons

V Gorici akcijskega načrta za omejevanje onesnaženosti zraka niso sprejeli zaradi prekoračitev mejnih vrednosti, temveč preventivno in na osnovi študije okoljske agencije. Ta je ugotovila, da je v tem letnem času stopnja onesnaženosti zraka najvišja v popoldanskih urah, ko bo tudi veljala omejitev prometa.

Dostop do ožjega mestnega središča v Gorici bo prepovedan za avtomobile, ki sodijo v emisijske razrede od EURO 0 do EURO 3. Okvirno velja, da v ta razred sodijo vozila, ki so bila prvič registrirana v Evropski uniji pred prvim januarjem 2006.

Ali kakšen podoben ukrep predvidevajo tudi na slovenski strani? Andreja Vugo z Agencije Republike Slovenije za okolje smo vprašali, po kakšnih ukrepih lahko posežejo v občini Nova Gorica, ko gre za presežne vrednosti PM delcev: "ARSO ima v Novi Gorici merilno postajo za kakovost zraka in lani ni bilo tako pogostega preseganja vrednosti, kot ga določa Evropska unija, torej da bi šla vrednost 35-krat v letu čez 50 mikrogramov na kubični meter. Se pravi, da tudi na državni ravni ocenjujemo, da kakšni posebni ukrepi za kakovost zraka v Novi Gorici niso potrebni."

Kakšna je sicer kakovost zraka v Novi Gorici? "V teh dneh imamo po celi Sloveniji, ne samo na Goriškem, res dober zrak. Sicer PM10 ni mogoče povsem izničiti, ampak glede naše na urne meritve koncentracij, imamo na vseh merilnih mestih v Sloveniji zelo dober zrak," zagotavlja Vuga.

Občine v Sloveniji same odločajo, kakšne ukrepe bodo sprejele v primeru čezmerne onesnaženosti. Gre za dolgoročne rešitve. Če občina, recimo, ugotovi čezmerno onesnaženost zaradi prometa, sprejme ukrepe v zvezi s prometom; če gre za čezmerno onesnaženost zaradi zastarelih kurišč, potem subvencionira menjavo le-teh, in podobno. Mestna občina Nova Gorica ima recimo brezplačni mestni promet.

Nataša Uršič