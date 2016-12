30. december 2016 ob 15:54 Novice Stečaj Agroinda zahtevajo tudi lastniki

Zadržkov pred uvedbo stečaja ni več. Zaposleni, ki so stečaj predlagali že dvakrat, trdijo, da so lastniki v zadnjem času neupravičeno dvigali denar z računov Agroinda.

Foto: Mojca Dumančič

Kot smo poročali, je sodna izvedenka opravila pregled Agroinda in pripravila mnenje o obstoju stečajnih razlogov, s čimer so bili podani pogoji za ponovno odločanje o začetku stečajnega postopka. Letos je sodišče stečaj uvedlo že dvakrat, vendar je bil razveljavljen.

V javnost so medtem prišle informacije, da naj bi lastniki v času od imenovanja sodne izvedenke in še posebno v zadnjih dneh pospešeno praznili račun družbe, na katerega je pritekal denar od prodaje, ki je bila v decembru zelo dobra.

Predsednik sveta delavcev, v Agroindu jih je zaposlenih 20, Andrej Furlan, je ob predlogu lastnikov za stečaj povedal: "Vsekakor je za vse najboljše, da se je agonija s tem verjetno zaključila in da ima podjetje možnost, da na dražbi čim prej dobi novega lastnika, ki bo imel dobre namene in to podjetje razvijal naprej."

Dodal je, da so ukrajinski lastniki pravzaprav izpeljali načrtovan manever: "To, da so zavlačevali in se tolikokrat pritoževali na pravnomočnost sklepa, je bila pravzaprav mahinacija dolžnika, naših lastnikov oziroma njihovih zastopnikov, da so v tem času iz denarja, ki je bil namenjen za poslovanje, tudi sami prišli do določenih zneskov in bili poplačani. Vsekakor bodo morali te stvari dokazovati pristojnim organom. Mi smo se kot upniki odločili, da bomo sprožili določene postopke, ker sumimo, da so določene stvari bile nepravilno narejene."

Kljub vsemu dogajanju je proizvodnja normalno tekla in tudi po praznikih bodo normalno delali naprej, pravi Furlan. Stečajni sodnik Ervin Šuligoj je potrdil, da je sodišče prejelo predlog za stečaj. Zakon nalaga, da mora sodišče odločitev sprejeti v roku treh delovnih dni, kar pomeni, da se bo to zgodilo prihodnji teden in dodaja, da zapletov v zadevi Agroind s tem nikakor še ni konec.

Prispevek Ingrid Kašca Bucik: