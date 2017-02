21. februar 2017 ob 16:04 Novice Štiri obeležja v spomin na 250 požganih vasi

Ob odkritju prvega od štirih obeležij so v Šmarjah predstavili dokumentarni film Vžgano v spominih.

Obeležje v spomin požiga vasi ima obliko kovinske kocke. Foto: Lea Širok.

V okviru mednarodnega projekta Vžgano v spominih, ki ga vodi koprsko Znanstveno-raziskovalno središče, so v Šmarjah odkrili prvega od štirih obeležij v spomin na požig več kot 250 vasi med drugo svetovno vojno. Premierno so predstavili tudi dokumentarni film.

Cilj projekta Vžgano v spominih je bil obuditi in ohraniti spomin na požige vasi, predvsem pri mlajši generaciji, je dejal direktor koprskega ZRS, ki je vodilni partner projekta, Rado Pišot. Dodal je: "Da ne pozabljamo, v tem specifičnem prostoru, na kulturno in nacionalno različnost, predvsem pa, da razvijemo ničelno toleranco do nestrpnosti ter da skupaj ohranjamo in razvijamo bodočnost."

Posebej dragocena so številna pričevanja prebivalcev in prebivalk, ki so požige doživeli kot otroci. 27 sta jih v dokumentarnem filmu predstavili avtorici Nadja Velušček in Anja Medved. Pričevanja zbujajo začudenje nad preteklimi grozotami, pojasnjuje slednja in opozarja: "Po drugi strani pa ne smemo biti preveč presenečeni, če se to še kdaj zgodi, ker zgodovina se kar naprej ponavlja in mi kar naprej govorimo, da nikoli več. Morda je tisto, kar je zanimivo, prav razumeti, zakaj je tako."

Dokumentarni film si je ogledal tudi pričevalec iz Šmarij Rafael Beržan. Ob požigu vasi je imel 16 let in je tudi sodeloval v napadu na nemške enote pred požigom. Povedal je: "Ljudje so dosti pretrpeli, dosti smo dali od sebe. Zdaj sva od tega napada v Šmarjah živa še dva. Se pravi – smo na koncu."

Jekleno obeležje je kockaste oblike, na vrhu je časovnica s prelomnimi zgodovinskimi dogodki v treh jezikih. Na obeležju je tudi QR koda. Zakaj, je pojasnil vodja projekta Gašper Mithans: "Tako, da služi tudi kot neka informacijska točka. Poleg te simbolične vrednosti je tudi to."

Drugo obeležje v spomin na žrtve in požige vasi so odkrili v Žejanah na Hrvaškem, nato pa v Mirnu. V petek bo sklepna prireditev v Dolini pri Trstu, kjer bo prav tako stala jeklena železna kocka, ki bo opominjala na grozote iz preteklosti in pričala o volji prebivalcev, da si na pogoriščih ustvarijo novo življenje.

Prispevek Lee Širok: