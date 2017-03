9. marec 2017 ob 13:56 Novice Upravo Hita bo vodil Janez Mlakar

Aprila bo vajeti novogoriške igralniške družbe 51-letni štajerski ekonomist, ki je doslej vodil Terme Dobrna in Papir Servis.

Predsednik nadzornega sveta Marino Furlan in prihodnji predsednik uprave Janez Mlakar. Vir: Hit

Iz Hita so minulo noč sporočili, da je nadzorni svet za novega predsednika uprave imenoval 51-letnega univerzitetnega diplomiranega ekonomista Janeza Mlakarja. Mlakar prihaja iz Štajerske, z igralništvom pa nima izkušenj. Člane nadzornega sveta je prepričal z vizijo vodenja in razvoja družbe Hit v prihodnosti. Petletni mandat predsednika uprave družbe HIT bo nastopil predvidoma v začetku prihodnjega meseca. Na Goriškem pa so presenečeni, da nadzorniki niso izbrali kandidata, ki bi prihajal iz te pokrajine.

Na včerajšnji seji so se nadzornikom družbe HIT predstavili trije kandidati. Očitno je bila odločitev težka, saj so o njej tehtali deset ur. Pozno ponoči so za predsednika družbe soglasno imenovali Janeza Mlakarja. S čim je Mlakar najbolj prepričal nadzornike HITA, je pojasnil predsednik nadzornega sveta Marino Furlan: "Zadovoljni smo, da smo zaključili obsežen postopek izbire novega predsednika uprave družbe Hit. Nadzorni svet je po predstavitvah vizije dela, pogleda na razvoj družbe Hit v prihodnosti in na podlagi ocen posameznih kompetenc kot najprimernejšega kandidata za predsednika uprave družbe Hit izbral Janeza Mlakarja."

Ta je po imenovanju povedal, da bo njegov glavni izziv povezan predvsem z iskanjem rešitev za to, da bo Hit ponovno postal generator razvoja slovenskega igralniška, turizma in zabave. "Poudarek bo na novih tehnologijah in kakovostnih storitvah. Pri tem pa želimo razširiti zavedanje, da napredek in razvoj nista domena le vodstva, temveč vseh zaposlenih v družbi."

Novogoriška občina je solastnica Hita. Župan Matej Arčon je povedal, da je bil nad imenovanjem Mlakarja presenečen, vendar je dodal: "Jaz sem to prepustil članom nadzornega sveta. Očitno so ocenili, da na Goriškem nimamo kandidata, ki bi bil primeren za vodenje tega podjetja. Osebno nisem tega mnenja, ampak očitno so oni ocenili, da je to najbolj primeren kandidat."

Novi predsednik uprave HITA Janez Mlakar ima sicer stalno prebivališče v Bistrici ob Dravi, trenutno je direktor ljubljanske družbe za ravnanje z odpadki Papir Servis, pred tem pa je pet let vodil upravo Terme Dobrna.

Prispevek Nataše Uršič: