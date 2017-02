22. februar 2017 ob 15:42 Novice V Fiesi bodo gradili manj, kot so nameravali

Piranski občinski svetniki so potrdili prostorski akt, ki predvideva 25 novih stanovanjskih enot, potem ko jih je bilo prvotno predvidenih 57.

Fiesa. Foto: Lea Širok

Piranski svetniki so potrdili prostorski akt za območje Fiese. Vodja urada za okolje in prostor Manca Plazar je dejala, da je občina z novim načrtom pritrdila krajanom, ki so opozarjali na preobsežen in nedopusten poseg v zeleni pas Fiese. Akt tako zdaj omogoča dozidavo obstoječih turističnih kapacitet in omejuje število novogradenj na 25 stanovanjskih enot, ki že imajo veljavno gradbeno dovoljenje in odprto gradbišče. Kot možnost je ohranjena gradnja garažne hiše, območje bo dobilo novo dostopno cesto in komunalno opremo.

Novi odlok ni prepričal članov Civilne iniciative za dostojno življenje, ki so imeli številne pripombe na prvotni predlog. Luka Čibej je opozoril: "Lepe besede se sliši, da prepričajo svetnike. Na papirju je čisto nekaj drugega, kot se v resnici pokaže. Zdaj bomo to preštudirali. Še vedno lahko izpeljemo referendum."

Občinska svetnica Stanislava Premru Lovšin (Desus) je na seji izrazila zaskrbljenost, da načrte sprejemajo za nekoga, ki bo naložbo čez nekaj let prodal. Vojka Štular (SD) pa je poudarila, da z aktom končno omogočajo gradnjo lastnikom, ki so parcele kupili tudi od občine.

Tudi o privezih

Več razprave so v občinskem svetu namenili predlogu Odloka o krajevnih pristaniščih, ki so ga sprejeli po skrajšanem postopku, potem ko so ga dopolnili z nekaj ostrejšimi zahtevami glede najema privezov.

Privez v Piranu in Portorožu bodo po novem lažje dobili lastniki plovil, ki imajo vsaj pet let stalno prebivališče v občini. Vlogo za najem bodo lahko oddali vsaj 70-odstotni lastniki plovil, določa nov odlok. V krajevnih pristaniščih letni najemniki ne bodo smeli prenočevati na plovilih.

Med razpravo so svetniki opozorili, da novi plavajoči pomoli v Portorožu niso varni pred lebičem. Direktor Okolja Alen Radojkovič je pojasnil: "Študije so bile narejene. Pokazale so, bo pristanišče varno pred vsemi vetrovi razen pred lebičem."

Prispevek je pripravila Lea Širok: