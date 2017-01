13. januar 2017 ob 15:49 Novice V Kopru nastaja vrhunsko plezalno središče

Primerno bo za vadbo vseh, tako začetnikov kot tudi slovenske reprezentance v športnem plezanju.

V dvorani sestavljajo lesena ogrodja za plezalne stene. Foto: Facebook profil Plus climbing Koper

Športno rekreativni center Bonifika bo bogatejši za novo dejavnost. V dosedanji balinarski dvorani gradijo veliko središče za balvansko plezanje. Balinarji, za katere so stavbo zgradili, so se preselili na Markovec.

Zamisel plezalnega središča v Kopru se je porodila Luki Fondi, športnemu direktorju slovenske reprezentance v plezanju in predsedniku Športnega plezalnega kluba Plus Sežana. Po njegovih besedah se v Kopru obeta najsodobnejši objekt v državi: "Mislim, da bo ta infrastruktura izrednega pomena, tako za razvoj plezalne kulture kot za razvoj športnega turizma in za motorični razvoj mlajše populacije."

Fonda je z lastnikom objekta, Luko Koper, podpisal desetletno pogodbo, vrednost projekta pa po njegovih ocenah presega 270.000 evrov. Prostor bo nudil 700 kvadratnih metrov plezalnih površin, prilagojene bodo vsem ravnem znanja. Plezali bodo tako začetniki kot tudi plezalna reprezentanca.

Pridobitve se zelo veseli tudi Mina Markovič, ki je v tem športu dosegla skoraj vse. Že nekaj časa živi v Sežani, saj je Fonda njen trener in partner v zasebnem življenju. Mini se zdi izjemno, da bo plezanje v Tokiu že olimpijska disciplina: "Ima že dovolj dolgo tradicijo, ogromno razširjenost, popularnost, tako da mislim, da je to mejnik, ki se bo zapisal, in upam, da bo ostal čim dlje."

Dvorana, ki postaja plezalno središče, je bila sicer zgrajena leta 2004, doslej so jo uporabljali koprski balinarji. Ti so nosili ime pokrovitelja in lastnika objekta, Luke Koper. Luka jim je zaračunavala najemnino, ki pa so jo lahko poravnali z njenimi pokroviteljskimi vložki. Ko so se ti zmanjšali, balinarji niso več zmogli plačevanja, z grenkim priokusom so se s pomočjo občine Koper preselili v dvorano na Markovec.

Prispevek Primoža Čeparja: