5. januar 2017 ob 15:36 Novice V novogoriško občinsko stavbo tudi po nasvete o rabi energije

Svetovalnico, poimenovana "Energy cafe", bo vodila agencija Golea, ki sodeluje v evropskem projektu za izboljšanje trajnostnega upravljanja z energijo.

Foto: Nataša Uršič

Goriška lokalna energetska agencija Golea sodeluje v evropskem projektu CitienGov, ki je usmerjen predvsem k izboljšanju trajnostnega upravljanja z energijo. Sofinanciran je iz evropskega programa Interreg Srednja Evropa. V njem sodeluje sedem držav, Golea pa je en od desetih projektnih partnerjev. V okviru projekta bodo občani lahko vsako prvo in tretjo sredo v mesecu v avli mestne občine Nova Gorica pridobili nasvete s področja energetike.

Golea je med vodilnimi pri skrbi za dvig energetske učinkovitosti in pospeševanju uporabe obnovljivih virov ter energetskem opismenjevanju s ciljem energetske samooskrbe Primorske. Agencija je že izpeljala številne projekte energetske sanacije v pokrajini. V okviru projekta CitienGov, v katerem kot pridruženi partnerji sodelujejo še občine Nova Gorica, Koper in Ajdovščina, pa odpira tudi svetovalnico, imenovano "Energy cafe" v avli mestne občine Nova Gorica.

O tem, kakšne nasvete bodo nudili občanom, je vodja projekta Vanja Cencič povedala: "Občani bodo dobili koristne informacije o možnostih uporabe obnovljivih virov energije v stanovanjih, v večstanovanjskih objektih, hišah, poslovnih in gospodarskih objektih; o tem, kako z malimi investicijskimi ukrepi izboljšati energetsko učinkovitost gospodinjstva, podjetja ali objekta. Dobili bodo informacijo, kako pridobiti namenska nepovratna sredstva in kredite, kot so na primer programi Ekosklada, razni razpisi ministrstev in drugih organizacij, ki spodbujajo dvig uporabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Izvedeli bodo tudi več o aktualnih iniciativah in dogodkih na tem področju ter tudi informacije o samem projektu, o aktivnostih in tudi o rezultatih."

Svetovalni kotiček Golee bo deloval vsako prvo in tretjo sredo v mesecu med 13. In 17.uro.

Prispevek Ingrid Kašca Bucik: