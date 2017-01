5. januar 2017 ob 17:07 Novice V Obalno-kraški pokrajini napovedujejo rast zaposlovanja

Sodeč po anketah koprske enote Zavoda za zaposlovanje se obeta približno 700 novih delovnih mest.

Foto: BoBo

Povpraševanje po delovni sili se je v minulem letu postopno krepilo. Na koprskem Zavodu za zaposlovanje predvidevajo, da se bodo te smernice nadaljevale tudi v novem letu. Na to kažejo raziskave za prvo polletje, pravi direktorica Nevenka Bandelj: "21,7 odstotkov anketiranih delodajalcev, ki imajo sedež na območju koprske območne službe, je napovedalo rast povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah in napovedujejo 673 zaposlitev in 1,2-odstotno rast zaposlenosti. To so dobri podatki za nas."

Konec leta je bilo na koprskem Zavodu prijavljenih okrog 6700 brezposelnih oseb, kar je za 11 odstotkov manj kot leta 2015. Manj kot v preteklih letih je bilo tudi odpuščanj. Zaradi stečaja podjetij ali ugotovitve presežka delavcev se je na Zavod prijavilo približno 1450 oseb.

Tudi letos bodo nadaljevali s programi usposabljanj za deficitarne poklice, v katere se je lani vključilo 180 brezposelnih. Največ povpraševanja je v turistični dejavnosti, zlasti strežbi in kuhinji, pravi Bandljeva: "V času sezone je več potreb, kakor je ljudi na razpolago. Delodajalci bi želeli imeti več ljudi za poklic voznika tovornjaka v mednarodnem prometu. Imamo veliko potreb v gradbeništvu, manjkajo tesarji, krovci, železokrivci, kot tudi kvalificirani zidarji. Potem je veliko potreb tudi v zdravstvu, primanjkuje tako tehničnega kadra kot tudi zdravnikov."

Da bi iskalce zaposlitve povezali z delodajalci, pripravljajo različne dogodke. Tako bodo že tretjič konec januarja v Kopru in prihodnji mesec v Postojni pripravili zaposlitveni sejem za področje turizma in gostinstva.

Prispevek Tjaše Lotrič: