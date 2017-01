8. januar 2017 ob 17:58 Novice V Portorožu bodo gradili istrski čoln topo

Pomorski muzej bo dopolnil svojo zbirko orodij in izdelkov tradicionalnega ladjedelništva s čolnom, ki ga bodo izdelovali pred očmi javnosti.

Notranjost tradicionalnega istrskega čolna, imenovanega topo. Foto: Lea Širok

Pomorski muzej bo letos med drugim dopolnil zbirko tradicionalnega ladjedelništva v nekdanjem skladišču soli Monfort v Portorožu. Vanjo bo dodal repliko čolna topo, ki so ga še pred nekaj desetletji tudi ob slovenski obali uporabljali za ribištvo in prevoz. H gradnji topa bo muzej povabil mojstre tradicionalnega ladjedelstva, posebnost pa bo v tem, da bo celoten postopek lahko spremljala javnost. Morda bo to spodbuda, da bo v slovenskih mandračih postopoma spet privezanih več tradicionalnih čolnov, in namig mladim, da tradicionalno ladjedelstvo lahko ponudi tudi zaposlitvene možnosti.

Za izgradnjo replike desetmetrskega lesenega istrskega čolna topo je Pomorski muzej pridobil 125.000 evrov v okviru projekta čezmejnega sodelovanja Mala Barka 2. Nekdaj enega najbolj pogostih čolnov namreč ob slovenski obali ni več mogoče najti. Še zadnji znani ohranjeni primerek topa z dvema jamboroma pa si je mogoče ogledati v zbirki tradicionalnega ladjedelništva v Monfortu, kjer bodo gradili tudi repliko, je pojasnil direktor muzeja Franco Juri: "Upamo, da bo samo dejstvo, da bodo obiskovalci lahko videli, kako nastane tradicionalno plovilo, stimulacija za to, da bi se v prihodnosti ukvarjali s tipologijo jadranskih plovil in naše mandrače spet opremili z nekaj takšnimi barkami."

Ohranjanje zavedanja o pomorski kulturni dediščini slovenske obale ni pomembno zgolj zaradi zgodovinskega spomina. Stare obrti, med katerimi je bila ena pomembnejših ladjedelstvo, bi bilo namreč vredno znova oživiti, poudarja Juri: "... tudi v smislu ponujanja mladim zaposlitvene perspektive v okviru ohranjanja in ovrednotenja naše kulturne dediščine."

V zbirki tradicionalnega ladjedelništva v Monfortu sta poleg orodij in prikazov načrtov gradnje plovil, ki so jih ob naši obali uporabljali stoletja, za zdaj na ogled še ribiška čolna guc in pasara. Kustos za tehniško dediščino Pomorskega muzeja Uroš Hribar je napovedal: "Dogovarjamo se še za sprejem še ene manjše različice topa, to je topeta, in ene manjše, sedemmetrske gaete."

V Monfortu pa si lahko ogledamo tudi zbirko o razvoju športnih plovil. Med temi omenimo lesene tekmovalne jadrnice leteči Holandec, Finn in optimist.

Prispevek Lee Širok: