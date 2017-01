1. januar 2017 ob 20:22 Novice V Portorožu zaradi množičnega obiska skoraj prišlo do katastrofe

Zaradi velike udeležbe nvoletnega skoka v morje in številnih obiskovalcev se je uklonil eden od pomolov. K sreči nihče ni bil poškodovan.

Na prvi dan novega leta je v Valdoltri v morje skočilo približno 20 ljudi. Tradicionalnega novoletnega skoka v morje v Portorožu pa se je letos po prvih podatkih udeležilo kar 545 ljudi. Foto: Radio Koper

Množična silvestrovanja, ki so se marsikje zavlekla pozno v noč, niso bila ovira, da ne bi bile dobro obiskane tudi vse števičnejše prireditve na prvi dan novega leta. Številni so zbistritev poiskali kar v mrzli vodi.

V portorožu so pripravili tradicionalni novoletni skok v morje, ki ima dobrih deset stopinj. V vodo je skočilo skoraj 550 pogumnežev. Prevladovali so Slovenci, sicer pa so bili udeleženci iz desetih držav. Najstarejši je bil 80-letni zdravnik iz Škofje Loke, najmlajši pa 5-letni domačin.

Veliko število gledalcev je botrovalo temu, da se je eden od pomolov delno sesedel, k sreči brez hujših posledic. Varnostniki so gledalce pospremili s pomola in ga nato zaprli, kopalci pa so iz vode prišli na drugem pomolu. Z obale je prireditev spremljalo okrog 5000 ljudi.

Kot nam je povedal organizator Nino Cokan, so kopalci iz vode varno prišli na drugem pomolu, zato so prireditev po njegovih besedah vseeno uspešno izpeljali. Sicer pa so po njegovih besedah za udeležence in njihovo varnost naredili vse, kar so lahko. Tako so imeli pri roki potapljaške ekipe, zdravstveno reševalno službo ter tudi veliko rediteljev. Prav tako niso imeli težav ali nezgod zaradi posledic uživanja alkohola in podobnega. Številni udeleženci pa so bili tudi sicer zelo kritični zaradi slabe organizacije prireditve, ki je z množičnostjo očitno postala neobvladljiva. Organizatorji zato za prihodnje elto napovedujejo nekatere spremembe, zlati omejitev števila udeležencev.

Manj množičen, a nič manj zanimiv je bil novoletni skok v morje v ankaranski občini. Na pomolu v Valdoltri je osvežitev iskalo nekaj deset domačinov in turistov. »Želela sem narediti nekaj posebnega za prvi januar, ker smo včeraj imeli bolj mirno noč in smo želeli drugače začeti novo leto,« nam je povedala ena od pogumnih plavalk.

Tjaša Škamperle, A.Š., STA