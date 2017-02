24. februar 2017 ob 18:00 Novice V Rožni Dolini iščejo nov namen nekdanji judovski mrliški vežici

Spomeniško zaščitena zgradba bo ostala sedež krajevne skupnosti, dodati pa želijo vsebine, povezane z judovsko zgodovino

Obnovljena nekdanja judovska mrliška vežica v Rožni dolini. Foto: Katja Munih

Krajevna skupnost Rožna Dolina, Mestna občina Nova Gorica in Zavod za zaščito kulturne dediščine iščejo primerno vsebino za prostore nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini. V javnosti je zgradba bolj znana po tem, da je v njej kar 15 let delovala igralnica, nato pa gostinski lokal. V javni razpravi, ki so jo v krajevni skupnosti pripravili v tem tednu, so zbrani menili, da je oddaja v najem edina možnost za pridobitev sredstev za vzdrževanje judovskega pokopališča in nekdanjega sakralnega objekta.

KS Rožna Dolina je dobila objekt v trajno last pred 40 leti. Do stavbe, ki so jo leta 1985 zaščitili kot kulturni spomenik lokalnega pomena, je prišla z darilno pogodbo s tedanjo judovsko skupnostjo v Gorici. Z njo se je tudi zavezala, da bo vzdrževala pokopališče ob objektu. Zidove nekdanje mrliške vežice so sanirali z lastnimi stroški in v objektu uredili tudi prostor za svoje potrebe. Dolga leta je KS dobivala zajetno odškodnino na račun odlagališča odpadkov v Stari Gori, zdaj pa so ti viri usahnili.

Jasnega odgovora, kdo bo vzdrževal prostore in kakšne bodo vsebine v njem, javni pogovor sicer ni prinesel. So pa nastali vsaj grobi obrisi. Predsednik KS Boštjan Komel: "Pogovarjali se bomo z mestno občino, o možnostih financiranja, vsaj za prihodnje obdobje. Poskušali bomo navezati stike čez mejo in iskati možnosti za črpanje evropskih sredstev."

Kaj pa vsebina? "Še vedno bi ostala sedež KS, s tem, da bi ji dali del vsebine, ki bi vsebovala del judovske zgodovine, morda o internirancih ... danes smo tipali teren."

Leta 1947 je bil v mrliški vežici izveden zadnji judovski pokop. Sinagoga je po razdelitvi meje ostala v Gorici. Gre za edini primer na svetu, kjer je pokopališče ločeno od judovskega verskega objekta z državno mejo, je na javni razpravi zbranim povedal zgodovinar in raziskovalec judovske dediščine na Goriškem Renato Podbersič. Po njegovih besedah je pokopališče eno najlepše ohranjenih v srednji Evropi.

Prispevek Nataše Uršič: