6. januar 2017 ob 13:03 Novice V Strunjanskih solinah so odpravili posledice novembrske poplave

Dejanska škoda bo znana junija, ko bodo videli, ali je površina dovolj čista za pridelavo jedilne soli ali se bodo morali zadovoljiti z industrijsko soljo.

Strunjanske soline so po novembrski poplavi spet pripravljene za pridelavo soli. Foto: Lea Širok

V Strunjanskih solinah so sanirali posledice lanskoletne novembrske poplave. Zaposleni družbe Soline so odstranili tudi naplavine s povrhnjice v solnih bazenih. Stroške sanacije v višini 8.000 evrov je poravnala ptujska družba VGP Drava, ki v solinah sicer gradi protipoplavni nasip, ob novembrskem obilnem deževju pa očitno ni ustrezno poskrbela za pretok hudournika Roja. Posredna škoda v solinah pa bo znana junija, ko bo jasno, kako bo z letošnjo letino soli. Poplačilo škode pričakujejo tudi Strunjančani, ki so spet imeli poplavljena stanovanja in lokale.

Bazeni v Strunjanskih solinah so znova pripravljeni za pridelavo soli, vendar bo šele poleti jasno, kakšno škodo je na povrhnjici naredil naplavljeni mulj, ki so ga zaposleni družbe Soline sicer večkrat sprali, je pojasnil direktor Klavdij Godnič: "Od kakovosti te prekrivne plasti je odvisno, ali lahko v bazenih pridelujemo jedilno ali le industrijsko sol."

V Strunjanskih solinah pridelajo največ solnega cveta oziroma najkakovostnejše jedilne soli: "Izpad tega produkta bi močno oslabil podjetje v letu 2017. Povprečen pridelek na trgu dosega vrednost okrog 200 do 250 tisoč evrov na letnem nivoju," je še opozoril direktor.

Ne gre le za soline, novembra so imeli poplavljena stanovanja in lokale tudi Strunjančani. Na občini Piran poudarjajo, da je protipoplavna zaščita v izključni pristojnosti države, a ker ta svoje naloge na opravlja ustrezno, so v letošnjem občinskem proračunu namenili denar za sofinanciranje protipoplavnega nasipa, ki bi zaščitil središče kraja pred poplavami Strunjanske rečice. Župan Peter Bossman je lanskega decembra na ministrico Ireno Majcen naslovil zahtevo za takojšnje celovite protipoplavne ukrepe. Opozoril je, da je znova potrebno preučiti projekt sanacije nasipa v solinah. Po zdajšnjem bi namreč hudournik Roja zaradi predvidenega dviga struge še bolj ogrožal središče Strunjana. Ukrepe pričakuje tudi glede nedovoljenega posega zasebnega vlagatelja, ki je z novim cestnim priključkom na državno cesto bistveno zmanjšal pretok vodotoka, in s tem vplival na poplave v središču Strunjana leta 2014.

Župan na odgovor okoljske ministrice še čaka, oškodovanim Strunjančanom pa je družba VGP Drava za zdaj poslala obrazec za prijavo škode. Morebitno odgovornost za poplave pa bo, kot so krajanom povedali predstavniki ministrstva za okolje, pokazala študija, ki bo predvidoma zaključena prihodnji torek.

Prispevek Lee Širok: