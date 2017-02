15. februar 2017 ob 14:54 Novice V turističnem naselju ob meji naprodaj več kot sto stanovanj

Občina Milje želi na območju marine Sv. Roka oživiti turizem po stečaju prejšnjega lastnika.

Marina Sv. Roka s turističnim naseljem.

V Miljah pri Trstu si obetajo prodajo nepremičnine v marini Sv. Roka. Jutri bo skupno na dražbi okrog 300 nepremičninskih enot - stanovanj, trgovin in parkirišč, ki so ovrednotena na 8 milijonov evrov in pol. Za miljsko občino je prodaja predvsem priložnost ovrednotenja prostora in ponovni zagon turizma.

Nepremičnine italijanske družbe Porto San Rocco, ki je v stečaju, v marini v Miljah bodo v celoti ponudili na dražbi. Gre za več kot 100 stanovanj, 150 parkirišč, približno dvajset kleti in deset trgovinskih prostorov. Izklicna cena je bila na prvi izmed štirih dražb, že v minulem letu, za polovico višja, je povedala miljska županja Laura Marzi: "Na zadnji dražbi se je cena dodatno znižala, tako da predstavlja v tem trenutku dobro priložnost za tiste, ki želijo investirati v turizem na tem območju. Na prvi dražbi je bila izklicna cena 15 milijonov evrov, zdaj je nepremičnina ovrednotena na osem milijonov in pol."

Predvsem pa je za občino to priložnost ovrednotenja pomembnega dela mesta, pravi županja: "Zlasti kar zadeva ponovno oživitev turizma v naši občini. Območje svetega Roka je čudovito, vendar je bilo slabo vzdrževano. Menim pa, da bi s prodajo lahko mesto znova razvijalo turistično dejavnost. S tem bi lahko povezali tudi projekte obnove obalnega dela, ki smo jih začeli že uresničevati."

Občina bi sicer lahko s prodajo prišla tudi do dolga, ki ga terja od družbe. Gre za okrog 400 tisoč evrov neplačanih davkov.

Tjaša Lotrič