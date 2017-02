24. februar 2017 ob 20:24 Novice Voda - rdeča nit dela Pokrajinskega arhiva Koper

Pokrajinski arhiv v Kopru je sklenil praznovanja ob svoji 60-letnici. Za zaključek so predstavili publikacijo Voda, vir življenja in odprli razstavo na isto temo.

Za Pokrajinski arhiv Koper se izteka leto, ko je z več dogodki proslavil 60-letnico. V času od ustanovitve si je utrdil položaj in strokovno veljavo na južnem Primorskem. Danes ima pod svojo streho 6.500 tekočih metrov gradiva in 12 zaposlenih.

Kaj jih čaka v novem desetletju, smo vprašali ravnateljico Nado Čibej: "Moramo zagotoviti dodatne depojske prostore, da lahko kvalitetno izpolnjujemo svoje poslanstvo in poskrbimo za gradivo, ki ga še prevzemamo oziroma čaka na prevzem v našo hišo."

Slavnostni govornik, profesor zgodovine na Filozofski fakulteti dr. Dušan Mlacovič, je ocenil: "Največja vrednost tega arhiva je način, kako je vpet, ne samo v mrežo slovenskih arhivov, ampak kako je vpet v mrežo arhivov na Jadranu. Vsako mesto, ki ima burno zgodovino, ima na žalost neskladen arhiv. Burna zgodovina namreč pomeni veliko uničevanja arhivskega gradiva in veliko odtujevanja arhivskega gradiva."

Velik del arhivskega gradiva so sicer leta 1944 odnesli na tajno lokacijo v Italiji, kjer ga hranijo še danes. Na vprašanje o možnostih, da bi se to gradivo vrnilo v Koper oziroma v Piran, je Mlacovič odgovoril: "Na te stvari vedno gledam optimistično. Želim si in mislim, da počasi nastopa čas, ko neke druge vrednote hodijo v ospredje, ni nacionalno tisto, čemur se daje tako velik poudarek, kot je videti na prvi pogled. In ko bodo te vrednote prevladale, kot bo prevladalo spoznanje, da je gradivu mesto tam, kjer je nastalo, kar tudi sledi mednarodni arhivski praksi, bodo nastali pogoji, da se to gradivo vrne."

Sklepno dejanje obeleževanja obletnice je poteklo v imenu vode, ki so jo izbrali za temo razstave in obsežne monografije ter s tem podprli posebnost tega prostora, povezanega z vodo na več načinov. Urednica monografije Zdenka Bonin je o izbiri teme povedala: "To se nam je zdela tipična tema, ki bi nas lahko najbolj opredelila in najbolj ločila od drugih arhivov, ker vsi nimajo vseh oblik voda, kot jih imamo mi."

Na več kot 300 straneh je izbor privlačnih in zanimivih dokumentov ter zgodb, ki govorijo o prostoru ob morju in zaledju in njegovi povezanosti z raznoliko tematiko vode v vseh njenih pojavih, od solin, do podzemnih voda, od gospodarstva do kulture.

Radijski prispevek Neve Zajc: