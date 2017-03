10. marec 2017 ob 14:03 Novice Z 20. marcem bo obalna cesta povsem zaprta za promet, skozi predor Markovec brez vinjet

Izolska in koprska občina sta prejeli soglasje Družbe za avtoceste, da za vožnjo čez predor Markovec ne bo potrebna vinjeta.

Z 20. marcem bo obalna cesta povsem zaprta za promet, nova prometna ureditev predvideva vožnjo brez vinjet skozi predor Markovec. Foto: MOK

Obalno cesto med Koprom in Izolo bodo 20. marca zaprli za promet. Tako je predvideno tudi v elaboratu, ki sta ga pripravili občina Koper in Izola. Soglasje DARS-a o možnosti vožnje skozi predor Markovec brez vinjete so v Izoli prejeli včeraj hkrati s potrditvijo, da se predor Markovec izvzame iz vinjetnega sistema.

Med Žusterno in Izolo bo začel veljati nov prometni režim, ki predvideva popolno zaporo dela obalne ceste, med priključkom na Krožno cesto in priključkom Ruda. S tem obe občini sklepata dolga leta trajajočo bitko za enega najlepših delov slovenske Obale in odpirata nove priložnosti za njegov razvoj.

Dars dal soglasje za zaprtje ceste in vožnjo skozi predor brez vinjet

Mestna občina Koper in Občina Izola sta s strani Darsa tudi uradno prejeli soglasje, ki omogoča ureditev obvoza po hitri cesti H6 Koper – Izola, skozi predor Markovec, kjer bo prav tako vzpostavljen nov prometni režim. V času obvoza bo namreč med priključkom Semedela in priključkom Izola (skozi predor Markovec) mogoče voziti tudi brez vinjete, kot to določa 16. člen Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 77/16). Vozila, ki imajo sicer prepovedano vožnjo po AC in HC, morajo za promet na relaciji Žusterna – Izola uporabiti druge lokalne ceste, med njimi je tudi lokalna cesta mimo Splošne bolnišnice Izola.

Popolna zapora ceste, ki sta jo občini predvideli v elaboratu prometne ureditve, bo začela veljati 20. marca, ob 11. uri, kar pomeni, da bo od te ure dalje ves motorni promet preusmerjen na druge lokalne ceste oziroma skozi predor Markovec, z izjemo intervencijskih vozil in vozil lokalnih prebivalcev, ki prek tega odseka obalne ceste dostopajo do svojih hiš. Navedeni dostop za lokalne prebivalce velja samo s strani Kopra.

Nova prometna ureditev napoveduje tudi spremembe v javnem potniškem prometu na relaciji Koper – Izola – Piran, ki bo po novem preusmerjen na hitro cesto Koper – Izola, skozi predor Markovec. Spremembe, ki jih bodo z izvajalcem javne službe, družbo Arriva dokončno uskladili v naslednjih dneh, bosta občini podrobno predstavili v torek.

Dolga zgodba dopisovanj o predoru Markovec

Na DARS-u so že lani prejeli vlogo koprske in izolske občine za izdajo soglasja k ureditvi obvoza skozi predor Markovec zaradi načrtovanega zaprtja obalne ceste. Tudi vlada je že decembra sprejela novelo uredbe o avtocestah in cestnini, ki razširja možnost preusmeritve prometa, pod pogoji, da DARS kot upravljavec pozitivno odgovori na vlogo predlagatelja obvoza, ki upravlja z necestninsko cesto. Ta rešitev bi prišla v poštev za predor Markovec, saj se občini Izola in Koper že vse od odprtja zavzemata za izločitev tega predora iz vinjetnega sistema.

Konec lanskega leta je DARS od obeh občin zahteval dodatno argumentacijo, vključno z elaboratom za začasno zaprtje obalne ceste. Izolski župan je takrat poudaril, da se zavzemajo za trajno, in ne začasno zaprtje. Koprski župan Boris Popovič pa je ocenil, da DARS potrebuje dodatno argumentacijo, skupaj z elaboratom o začasnem zaprtju, predvsem zato, da si zaščiti hrbet pred morebitnimi pobudami z drugih koncev države, ki bi se naslanjale na ta ukrep.

Z zaprtjem obalne ceste med Izolo in Koprom bi Slovenija vzpostavila zeleni koridor ob obali, poleg večje kakovosti življenja prebivalstva pa bi povečala tudi svoj ugled resne evropske obalne države, je na nedavnem strokovnem srečanju opozoril Mitja Bricelj z ministrstva za okolje.

