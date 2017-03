3. marec 2017 ob 16:42 Novice Začenja se 48. Primorska poje

Prvi trije koncerti so na sporedu nocoj, in sicer v Postojni, v tržaškem Marijinem domu ter na gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

S tremi istočasnimi koncerti se začenja letošnja naša najbolj množična pevska prireditev in tudi najbolj priljubljena zborovska revija, Primorska poje. Ta že 48 let združuje Slovence z vseh strani meja in prinaša pesem v številne, tudi najmanjše in najbolj odročne primorske kraje. Svoje uvodne takte bo zapela že nocoj v Postojni, v tržaškem Marijinem domu in na gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

Letošnja Primorska poje ne bo rekordna, bo pa vseeno množična. Nad 4000 pevcev bo zapelo v 210 pevskih sestavih, od katerih jih 53 prihaja iz Italije, 6 iz Hrvaške, 1 iz Madžarske in 3 iz Avstrije. Koroški zbori se bodo, kot veleva tradicija, s primorskimi srečali na Trbižu. Sicer pa bo revija obiskala vsega 32 primorskih krajev in kar 12 od teh je na italijanski strani meje. Organizatorji, poleg Primorske so to še zamejske zveze slovenskih kulturnih društev pa cerkvenih pevskih zborov in slovenske katoliške prosvete, opažajo iz leta v leto večje zanimanje občinstva , zato upajo, da bodo tudi letos dvorane polne.

Predsednik Zveze pevskih zborov Primorske Anton Baloh napoveduje: "Danes se začenja 48. revija Primorska poje, ki bo letos posvečena trem dogodkom – 70. obletnici priključitve Primorske matični domovini, 80. obletnici smrti skladatelja Lojzeta Bratuža in 130. obletnici rojstva skladatelja Zorka Prelovca. Vsem zborom, ki so se odlično pripravili, želimo uspešno nastopanje, vse poslušalce pa seveda vabimo, da pridejo obiskat naših 32 koncertov."

Zadnja bosta 23. aprila na skrajnem severu Primorske, v Trenti in v najbolj zahodnem kotičku Beneških Slovencev, v zamejski vasici Zavarh v Terski dolini. Simboliko, ki opozarja na pomen pesmi za obstoj slovenstva, bi lahko prenesli tudi na pomen množičnosti, ki je z leti rodila kakovost, saj ima Primorska vse več vrhunskih pevskih zborov.

Radijski prispevek Lee Hedžet: