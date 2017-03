12. marec 2017 ob 13:14 Novice Zakaj ima Nova Gorica v grbu vrtnico?

Vrtnice so na območju gojili že pred izgradnjo mesta, po njih se je imenovala tudi tam živeča plemiška družina. Zato je avtor grba Roni Nemec leta 1968 uporabil ta motiv.

V ožji izbor za grb mesta sta prišla dva predloga: »zmagala« je vrtnica, avtorja Ronija Nemca. Komisija je v obrazložitvi napisala: Vrtnica ponazarja mladost, lepoto in svežino najmlajšega slovenskega mesta Nove Gorice, ki se odlikuje tudi po svoji hortikulturni urejenosti. Avtor fotografije: PANG 731, Jože Srebrnik, t.e.1, a.e.3

Nova Gorica je prepoznavna kot mesto vrtnic. Zgodba o tem, kako je mesto dobilo svoj grb in zakaj je v njem vrtnica pa je skoraj neznana. Iz zaprašenih arhivov jo je ob 70-letnici mesta potegnila zgodovinarka Petra Kolenc.

Nekdanja Skupščina občine Nova Gorica je leta 1968 razpisala natečaj za izdelavo grba. Odločili so se za vrtnico, ki jo je predlagal inženir arhitekture, Roni Nemec. Ta simbola mesta ni izbral naključno. Do te odločitve sta ga pripeljala dva razloga, pove strokovna sodelavka Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, Petra Kolenc: "Prvi razlog je bila stara vrtnarija družine Vortglendar v Roži Dolini, ki je že tedaj gojila vrtnice. Po postavitvi meje se je ta družina izselila v bližnji Moš, v Italijo. Tam je sicer opustila to vrtnarijo. Vendar so že tedaj sami razvili nove sorte vrtnic. Tako da je bila to že stara tradicija."

Tudi ime današnje Rožne Doline po vsej verjetnosti izhaja iz plemiškega naziva rodbine Baronio von Rosenthal, je prepričana Petra Kolenc. Ime Rosenthal je namreč prvotno označevalo dolino vrtnic: "Očitno so bili nasadi vrtnic že prej znani. Tedanje Baronišče, to so bili baroni, dobijo naziv Van Rosenthal in si ga nadenejo, verjetno po neki tradiciji gojenja vrtnic. Je bila pa to tudi neka romantična moda." Tradicija vrtnic je torej starejša od mesta in tega se je zavedal tudi Nemec, še doda Petra Kolenc.

Danes ima mesto skoraj deset tisoč vrtnic, na Kostanjevici edinstveno zbirko burbonk in vsakoletni festival vrtnic, ki postaja vedno bolj prepoznaven doma in v tujini.

Nataša Uršič