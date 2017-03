6. marec 2017 ob 17:32 Novice Zaključka nogometnega prvenstva še ni mogoče predvideti

Medtem ko se Gorica (vsaj ob normalnih vremenskih razmerah) lahko posveča igranju nogometa, se Koper ukvarja s finančnimi vprašanji. Danes je Luka zahtevala revizijo poslovanja društva.

Tekmo med Gorico in Mariborom so z nedelje preložili na torek zaradi poplavljenega igrišča v novogoriškem Športnem parku. Foto: Ervin Čurlič

Lanski pomladanski del prvenstva je prinesel pretrese v obliki menjav trenerjev, rasističnih opazk, neprimernega komuniciranja funkcionarjev in bolj malo dobrega nogometa. Daljši konec je v boju za naslov potegnila Olimpija, ker je bilo napak vodstva mariborskega kluba občutno preveč.

Zdelo se je, da se turbulentna lanska sezona ne more ponoviti, pa se je zgodilo prav to. Za naslov se borita Olimpija in Maribor in zdi se, da je v taboru Štajercev veliko bolj mirno. Olimpija je ob menjavi trenerja menjala tudi športnega direktorja, Ranko Stojić je ob včerajšnjem polomu proti Rudarju sedel na klopi Olimpije, kar skoraj gotovo pomeni nezaupnico trenerju Luki Elsnerju. Obetavni Miha Zajc je odšel. Klub je talec navijačev, ki v ekipi nočejo (pogosto odločilnega) Roka Kronavetra. Zdi se, da je le vprašanje časa, kdaj bo počilo na relaciji predsednik kluba - športni direktor. Najbolj verjetni scenarij je, da se niti Milan Mandarić niti Stojić na koncu ne bosta mogla izvleči kot zmagovalca. Posledično pridobiva Maribor, ki letos ne ponavlja lanskih napak in ima lepo priložnost za vrnitev naslova v štajersko prestolnico.

Gorica in Koper se spogledujeta z nogometno Evropo. Gorica se lahko osredotoči zgolj na dogajanje na igrišču. Težave Kopra pa se porajajo izven nogometnih igrišč.

FC Koper je v postopku prisilne poravnave. Ostal je tudi brez enega najpomembnejših virov dohodkov, saj je Luka Koper prekinila pogodbo o pokroviteljstvu, vredno pol milijona evrov na leto. Vodstvi Luke in nogometnega društva sta se sestali prav danes in predstavili svoje poglede na morebitno nadaljnje sodelovanje. Kot nam je povedal predstavnik Luke Sebastijan Šik, podjetje zahteva revizijo poslovanja društva v zadnjih petih letih. O naslednjih korakih se bo odločal glede na izsledke pregleda. Predsednik nogometnega kluba Valter Valenčič pravi, da se z revizijo strinjajo in si želijo, da bi jo opravili čim prej. Do konca meseca morajo vsi nogometni prvoligaši oddati vloge za pridobitev tekmovalne licence za prihodnjo sezono. Med glavnimi pogoji so poravnane finančne obveznosti.

V boju za neposredni obstanek v prvi ligi so zdijo Krčani v prednosti pred Aluminijem. Glede na neslavno podobo nekonkurenčnih Radomelj pa bodo vodilni drugoligaši najbrž dvakrat premislili, preden bodo sprejeli prvoligaški izziv.

Primož Čepar