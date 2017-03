3. marec 2017 ob 18:53 Osebnost Primorske Ljudje podarijo zgodbo, vžgano v spomin

Nadja Velušček in Anja Medved sta zgodbe primorskih gorečih vasi 'vžgali' v platno in spomin

Nadja Velušček in Anja Medved. Foto: Emma Garnier, PiNA

Nadja Velušček in Anja Medved sta mama in hči. Prvič v trinajstih letih, odkar Osebnost Primorske povezuje tri medijske hiše in Primorce v Sloveniji ter izven nje, imamo zmagovalni tandem, ki je v sorodstvu.

Avtorici je film zaznamoval in povezal. Nadja je diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika in dolgo delala v šolstvu, a tudi tu kot mentorica in režiserka mladinske gledališke skupine v Novi Gorici, preden se je popolnoma predala filmskemu izrazu, Anja pa je diplomirala iz gledališke in radijske režije in je svet umetnosti od vedno zelo njen. Saj ni čudno, "dihala" ga je že od rojstva.

Dokumentarni film je tisti, po katerem sta prepoznavni, posebej teme, ki se dotikajo najglobljih plasti človeka. Njegovih spominov, bolečine, tistega, kar je bilo zamolčano, a ne sme v pozabo. Podpisali sta številne dokumentarne filme o goriškem obmejnem prostoru. V februarju pa sta predstavili novi film, ki prikazuje spomine na požige primorskih vasi med drugo svetovno vojno.

Film "Vžgano v spominih" je del istoimenskega mednarodnega projekta. Avtorici sta na filmsko platno prenesli zgodbe ljudi, ki nikoli niso bili v soju žarometov, posvetili pa sta se predvsem njihovemu trpljenju. Spomnili sta na to, kako hudo je bilo takrat in je marsikje še danes. Izjemen čut za sočloveka se odraža v vseh njunih filmih, spoštovanje do tega, da jima ljudje podarijo osebno zgodbo. To niso igrivi spomini, to so bolečine. Vžgane v spomin.

Nataša Benčič