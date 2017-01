16. januar 2017 ob 15:14 Osebnost Primorske »Naša družba najbolj potrebuje ljudi, ki delajo za dobro vseh.«

V soboto bomo na odru Kosovelovega doma v Sežani razglasili Osebnost Primorske 2016.

Osebnost Primorske leta 2015 je lani postala borka za gradnjo zavoda za otroke s posebnimi potrebami na Debelem rtiču Angela Lampe. Komu bo predala naziv, bomo izvedeli v soboto na odru Kosovelovega doma. Foto: arhiv Radia Koper

Osebnost Primorske 2015 je pred letom dni postala Angela Lampe, ki je s svojo neumorno energijo zadnjih 15 let najglasneje opozarjala na to, da imajo otroci z najtežjimi oblikami prizadetosti v duševnem in telesnem razvoju pravico ostati v bližini doma in da si starši želijo le dostojno živeti ob svojih otrocih. Ti so danes odrasli, zato je vsak kilometer poti do zavodov po vsej Sloveniji težaško delo. Zakaj po Sloveniji? Zato ker Slovenska Istra še nima ustreznega centra, ki bi jim nudil vso strokovno podporo, ki jo potrebujejo. A prav na podlagi njenih prizadevanj in podpore vseh ključnih ljudi in ustanov se bo to kmalu spremenilo.

Angelo Lampe je lanska nagrada presenetila. Vesela je bila vsake čestitke, bilo jih je res veliko, pravi. Pisali in klicali so jo mnogi iz vse Slovenije. Tako je spoznala še nekaj družin, ki potrebujejo podporo, seznanjena pa je bila tudi s primerom iz Zgornje Savinjske doline, kjer so starši v obratnem položaju kot v Slovenski Istri. Novo stavbo imajo, nimajo pa koncesionarja in načrtovani center ne deluje. Lampetova ob tem poudarja, kako zelo je pomembna povezanost: "Poznam veliko zgodb obupanih staršev in zelo je pomembno, da se povezujemo. Tudi tu so potrebne spremembe. Sam nikoli ne moreš toliko doseči kot lahko vsi skupaj. Sama tudi nikoli nisem želela biti tako imenovani paradni konj, a včasih je to preprosto potrebno za kaj doseči. In jaz sem odločena dokončati delo, ki sem ga začela."

Kip zlatega jabolka je postavila v dnevno sobo in tako jo vsak dan spominja na dolgo pot, na kateri je opozarjala na potrebe številnih družin, ki so v podobnem položaju, kot je njena. Oblika kipa pa jo spominja tudi na podobo nastajajočega Centra Obala. December 2015 je bila tista prelomnica, na katero so vsi dolgo čakali. Ob polaganju temeljnega kamna na Debelem rtiču so pristojni obljubili, da bodo sredstva za gradnjo zagotovljena vse do konca: "Center Obala sem od postavitve temeljev naprej že nekajkrat šla pogledat. Nazadnje sem bila tam pred kakšnim mesecem in priznam, res sem ponosna na to stavbo. Je lepe, zaokrožene oblike, spominja na ledvičko. Nikjer ni ostrih kotov. Stavba je zunaj dokončana, zdaj urejajo še notranjost in okolico. Res bi bila žalostna, če centra letos ne bi uspeli odpreti.« Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč zagotovilo sredstva za izgradnjo, za notranjo opremo pa so bili potrebni prispevki drugih, tudi donatorjev. Če zapletov ne bo, bi vrata lahko odprl že jeseni.

Na Centru za usposabljanje Dolfke Boštjančič - Draga in na centrih za socialno delo so lani že opravili tudi številne razgovore z vsemi možnimi uporabniki tega centra. V zavodu naj bi bilo po predvidevanjih nastanjenih 24 mladih in odraslih, ki bodo imeli zdravstveno oskrbo in 24-urno nego, v dnevni center pa naj bi sprejeli še 15 otrok in mladostnikov. To je dober začetek, a potrebe so še večje, še pravi Lampetova: "Moramo vedeti, da je v zadnjem času v ospredju inkluzija, to pomeni, da se v te centre ne sprejema več tako množično kot nekoč. Starši mladostnikov, na primer, imajo možnost ostati doma in dobiti nadomestilo osebnega dohodka, tako da se to nekako razvija. A ne na vseh ravneh in ne za vse starše. Moje osebno mnenje je, da v vsakem primeru osebe z najtežjo stopnjo prizadetosti potrebujejo več. Imajo ljubeče starše, ki pa sčasoma ne zmorejo več takih naporov. Zato je zelo pomembno, da je na nekem območju prisoten tim, ki sicer lahko prihaja tudi na dom, a da ga sestavljajo različni strokovnjaki, ki ponujajo različne strokovne prijeme. Zdaj moramo za to svoje otroke razvažati po vsej državi."

Spomladi bodo svojo priložnost dobili tudi vsi, ki bi se želeli v tem centru zaposliti. Predvidoma takrat bodo razpisi zunaj, potem pa jih čakajo še razgovori. Direktorica Centra Draga Valerija Bužan je poudarila, da bodo zaposlitev tu našli ljudje iz tega okolja. In to je še ena velika priložnost, pravi Lampetova: "Če se česa veselim, se tudi tega. Ta center bo ponujal približno 50 novih delovnih mest. In to je velik potencial za ta del države."

Akcija radia in televizije Koper ter Primorskih novic Osebnost Primorske se uspešno nadaljuje. Tudi letos so poslušalci, gledalci in bralci izbrali mesečne osebnosti, med katerimi bo težko izbrati: "Se strinjam. Akciji sledim in res velik nabor je. Izbrana bo le ena osebnost, a prav vsi so že doprinesli in veliko naredili vsaj za delček naše družbe, kar bo šlo samo še v pozitivno smer. Nominirancem bi rada sporočila naj bodo ponosni na svoje posebnosti, poslušalcem pa, da bodrijo in opogumljajo te ljudi, kajti vsi delajo nekaj dobrega za našo družbo in to je tisto kar trenutno najbolj potrebujemo."

Mateja Brežan