7. januar 2017 ob 08:13 Osebnost Primorske Zadnja mesečna osebnost minulega leta je Danijel Krivec

Na Kaninu, najvišje ležečem smučišču pri nas, so konec minulega leta po štirih letih premora znova zagnali obratovalne naprave.

Predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Danijel Krivec je postal 12. mesečna osebnost Primorske v letu 2016.

Danijel Krivec je bil ključni mož v ekipi za obnovo kaninskega smučišča. Ko je županovanje prevzel Valter Mlekuž in ko so ugotovili, da bovška občina potrebuje celoletni turizem, so se zadeve začele pospešeno odvijati. Občina je prevzela smučarske naprave in iskala denar za obnovo. Skupaj s člani komisije za Kanin je Krivec, sicer tudi poslanec, delal v prostem času, kljub temu, da je obnovo spremljalo veliko negotovosti. Prva naloga na Kaninu je opravljena, a Krivec obljublja, da bo pomagal tudi pri projektu celovite prenove. Izziv je povezava z italijanskim smučarskim centrom Sella Nevea.

Kdo so mesečni kandidati za naziv Osebnost Primorske 2016, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji. Glasovanje se bo pričelo 14.1., naziv pa bomo podelili 21.1. v dvorani Kosovelovega doma v Sežani.

Zaključna prireditev bo še posebej slovesna, v ospredju bodo kandidati, priznani primorski glasbeni izvajalci pa bodo poskrbeli za pravo razpoloženje. Tokrat bodo z nami novogoriški Avtomobili, ki so na glasbeni sceni prisotni že 34 let, pred kratkim pa so izdali nov album z naslovom Daleč. Na odru se jim bodo pridružile tri vrhunske glasbenice, ki bodo s svojimi vokali obogatile gala prireditev. Gostitelja večera bosta Karin Sabadin in Marko Strle.

Vstopnice so že na voljo na blagajni Kosovelovega doma v Sežani, kupiti pa jih je mogoče tudi preko spleta http://kosovelovdom.kupikarto.si/