9. marec 2017 ob 15:13 Osebnost Primorske Zlato jabolko bo šlo tudi v Bovec

Še drugo zlato jabolko v pravih rokah.

Odgovorni urednik TV Koper Capodistria Matej Sukič, Primorskih novic Antiša Korljan in Radia Koper Andrej Šavko ob predaji zlatega jabolka osebnosti Primorske 2016 Vasji Klavori. Foto: Leo Caharija

Igor Komel in Vasja Klavora sta bila najbolj zaslužna za postavitev spomenika slovenskim vojakom, padlim na soškem bojišču v prvi svetovni vojni v Doberdobu.

Zmagovalca akcije Osebnost Primorske sta na sklepni prireditvi v sežanskem Kosovelovem domu skupaj dvignila nagrado zlato jabolko, nato sta se pa dogovorila, da ga domov vzame Igor Komel. A da ne bi bilo potrebno gostovanje zdaj pri enem zdaj pri drugem, smo tudi drugemu nagrajencu, Vasji Klavori, podarili še eno skulpturo. In kam ga bo postavil? “Jabolko bo na vidnem mestu v delovni sobi v družinski hiši v Bovcu, kjer sem zelo pogosto”, nam je zaupal med obiskom na domu v Solkanu. Soproga je sicer pripomnila, da bi se tudi glede na barvo dobro ujel s pohištvom doma, a jo je v šali lepo postavil pred dejstvo. »Včeraj, na osmega marca, bi te morda še poslušal, zdaj bo pa po moje.”

Primorke in Primorci so izkazali naklonjenost pietetnemu spominu na 36.000 slovenskih vojakov, ki so padli v prvi svetovni vojni.

Vasja Klavora, sicer upokojeni kirurg, nekoč podpredsednik državnega zbora, gorski reševalec, dober poznavalec dogajanja med soško fronto in avtor več knjig na to temo, si je že dalj časa prizadeval za postavitev takega spomenika. V sodelovanju s Kulturnim domom v Gorici, ki ga vodi Igor Komel, človek povezovanja, izjemen organizator, ki je Kulturni dom od leta 1987, odkar ga vodi, resnično ustvaril kot hišo sožitja, je nastala zamisel o postavitvi spomenika v Doberdobu. 26. oktobra so ga svečano odkrili ob prisotnosti predsednikov Republike Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, kar številni označujejo za zgodovinski dogodek. Brez Vasje Klavore in Igorja Komela, njune vztrajnosti, tudi trme, predvsem pa izjemnega spoštovanja, ki ni ostalo pri besedah, bi tega spomenika ne bilo.