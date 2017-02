17. februar 2017 ob 16:18 Zgodbe 100. ponovitev Pašjona

Jubilejna izvedba bo v Novi Gorici. Tretjo komedijo Iztoka Mlakarja si je sicer ogledalo že več kot trideset tisoč gledalcev.

Jutri, v soboto, 18. februarja 2017, ob 20. uri, bodo na velikem odru novogoriškega gledališča že stotič uprizorili komedijo Pašjon. V glavni vlogi bo seveda njen avtor, Iztok Mlakar.

Mlakarjevo tretjo odrsko uspešnico, ki jo je režiral Vito Taufer, nastala pa je v koprodukciji SNG Nova Gorica in Gledališča Koper, si je od premiere leta 2015 do stote ponovitve ogledalo nekaj več kot 30600 gledalcev.

Tako gre Pašjon po poti prvih dveh uspešnic priljubljenega primorskega igralca, kantavtorja in dramatika. Burko "Duohtar pod mus!" je od leta 2007 v 207 ponovitvah videlo 73.450 gledalcev. Leta 2011 je na podobno pot žlahtne uspešnice stopila tudi njegova druga igra, burkaška moraliteta Sljehrnik (153 ponovitev, 50.000 gledalcev).

Iztok Mlakar je bil lani gost nočnega programa Radia Koper. Novinar Sandi Škvarč ga je med drugim spraševal tudi o tem, kako se kot igralec prelevi iz ene vloge v drugo. Igralec se je nasmehnil:

"Veliko nas sprašujejo, kako si lahko zapolnimo toliko teksta. In reče kakšen pameten, da imamo štiri leta šole in da verjetno se učimo tiste štiri leta tekste. Ni res. Spomin dela na en čuden način, v predstavi deluje v situaciji. Ko si v kostumu, v poziciji, sediš na nekem stolu, takrat besede kar same zlaufajo ven. To je en majhen čudežek, ki se dogaja zmeraj znova. Včasih, če je predstava dobra, če jo radi igramo, zlaufa tudi po par mesecih pavze, ne da bi enkrat potegnil pogled skozi tekst."

