70 let Nove Gorice

Sedem desetletij Nove Gorice bo odsevalo tudi na radijskih valovih, z ljudmi, ki so živeli čas Nove Gorice in o tem pisali svoje zgodbe.

S pričevanji, spomini in dogodki bomo na Radiu Koper v naslednjih tednih in mesecih sestavljali zgodovino mesta, ki je zraslo iz nič, na ledini, močvirju, celo ob robu pokopališča. S številnimi gosti se bomo pogovarjali o tem, kako se je mesto razvijalo, kakšno je danes in kako o njem v prihodnje razmišljajo Novogoričani. V prvi oddaji smo gostili Mateja Arčona in Ervina Hladnika Milharčiča.

Mestna občina Nova Gorica leto 2017 posveča 70-letnici Nove Gorice, mesta, ki je nastalo po drugi svetovni vojni. Odločitev je bila sprejeta, ko je s Pariško mirovno pogodbo takratna Gorica pripadla Italiji in je celotno slovensko zaledje v takratni Jugoslaviji ostalo brez svojega središča. Prve mladinske delovne brigade so z deli za postavitev novega mesta začele konec leta 1947. Nastajalo je novo mesto (zgoraj ena najstarejših slik Nove Gorice, avtor Branko Morenčič). Nova Gorica je danes upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče Goriške statistične regije. »Pri praznovanju te pomembne obletnice smo se povezali s posamezniki, društvi, klubi in institucijami, skratka z vsemi, ki jim mesto nekaj pomeni in ki bi želeli sodelovati pri obeležitvi te pomembne obletnice,« je povedal župan Matej Arčon. »Zato smo oktobra lani objavili javno povabilo k sodelovanju. Prejeli smo prek 100 različnih predlogov, ki segajo na različna področja: od zgodovine, glasbe, likovnega in literarnega ustvarjanja, domoznanstva, arhitekture, filmske umetnosti, fotografije, turizma, ekologije, športa ipd. Med predlogi sta se znašla tudi strip o Novi Gorici in novi grafiti.«

Program praznovanja je obsežen, dogodki se bodo vrstili vse leto, vrhunec pa bo septembra, ko bodo v Novi Gorici praznovali tudi občinski praznik, pojasni Arčon. »Takrat se nam obeta Goriški dan oziroma Goriška zgodba s koncertom novogoriških glasbenih skupin v središču mesta in državno proslavo ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo seveda prepletena tudi s 70-letnico Nove Gorice.«

To mesto me je oblikovalo v mnogočem, predvsem pa v tem elementarnem pogledu na svet, v oddaji pove novinar, publicist in pisatelj Ervin Hladnik Milharčič. »Od malega sem bil soočen s tem, da ima svet dve barvi, dva jezika, dve kulturi, dve resnici, mogoče tudi dva boga, in vmes je meja. Zato je bila Nova Gorica fantastično okolje za odraščanje in za intelektualno formacijo. Če bi bil od kod drugod, ne bi mislil tako, kot mislim, ne bi imel dvomov, če je ta resnica, ki jo slišim, edina, ker vem, da mora obstajati še druga. Ni pa nujno, da je ta nasprotna, lahko je samo drugače intonirana.«

Nastajanje novega mesta je doživljal na poseben način. »Rojen sem bil leta 1954 in ko sem se rodil, je to mesto že obstajalo. Obstajalo je tako, da je nastajalo. Bilo je veliko gradbišče, polno buldožerjev, bencinskih sodov, kjer se je kuhal katran, delavcev, ki so kopali in rili po zemlji. Prizor, mislim, da je eden prvih, ki se ga spomnim, je ta, kako so buldožerji kopali med Delpinovo ulico in avtobusno postajo. Iz zemlje so rinile krste, ker je bilo tam pokopališče. Zame je bil to prizor kot iz ameriške grozljivke, The night of teh living dead, ko zombiji prihajajo iz zemlje. Stroji so odpirali krste, ven so silili ljudje in potem so delavci odganjali mularijo. To kar naenkrat izgine in tam nastane moderno mesto. Mislim, da takšni prizori niso običajni med odraščanjem.«

Milharčič meni, da je meja neka namišljena črta in socialni produkt. »Svet na obeh straneh meje sem zato razumel kot vsak svoj svet. In ko sem prebil jezikovno mejo ter začel prebirati knjige, časopise in revije v italijanščini, se mi je zdelo neverjetno, kako zares je ta podoba o dveh svetovih resnična. Če si vzel v roke jugoslovanske in italijanske časopise v 60-ih letih, si videl dva popolnoma različna kontinenta, dve različni ideologiji … in nisi mogel mimo tega, da je samo ena resnica prava. In bolj ko so bili ljudje na obeh straneh meje prepričani, da je prava samo ena resnica, bolj smešni so postali."

Kaj loči Novo Gorico od kontinentalne Slovenije? Pregovorna odprtost Primorcev? Milharčič se s tem ne strinja. »To o večji odprtosti se mi zdi mit. Med slovenskimi pisatelji je najlepše pisal Ciril Kosmač. Največji poet našega časa pa je bil Srečko Kosovel. Oba sta zavedanje lepote prenesla v svoja dela. Ko jaz pišem, mi ta lepota veliko pomeni. In ta občutek o lahkotnem veselju in sreči se mi zdi, da zaznamuje Goričane. V smislu, da površna sreča več velja kot zelo globoko trpljenje (smeh) in to se mi zdi, da loči Novo Gorico od kontinentalne Slovenije.«

Nataša Uršič