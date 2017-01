5. januar 2017 ob 14:06 Zgodbe Anja Šinigoj - prepeva s srcem, razmišlja kot pianistka

S petjem se želi ukvarjati poklicno, saj se pri tem najbolje počuti. Pravi, da ji je najtežje nastopati pred domačimi.

Dvaindvajsetletna letna simpatična Anja Šinigoj je diplomirana anglistka in nemcistka, a njena mladost je vsestransko prepletena z glasbo. Zadnja tri leta prejema zlata priznanja na tekmovanjih v solopetju, kot solistka nastopa z orkestri, je članica vokalno-inštrumentalne zasedbe Ridiamo in projektna pevka v zboru SNG Opera in balet Ljubljana, kot zborovodkinja vodi kar tri sestave. Prepričana je, da ji je petje namenjeno, saj se tako najbolje počuti in znajde.

Oče Ivan Šinigoj, vrsto let baritonist goriškega okteta Vrtnica, je hčerko Anjo že zelo zgodaj "okužil" z glasbo. In čeprav se je deklica pri sedmih letih odločila za učenje klavirja v razredu profesorja Pavla Pahorja v Glasbeni šoli Nova Gorica in po sedmih letih s tem inštrumentom tudi nadaljevala šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet (KGB) Ljubljana v razredu profesorja Sijavuša Gadžijeva, je pri trinajstih odkrila svojo pravo ljubezen v petju. Tri leta ji je zasebne lekcije nudila Kay Raplenovich, nato se je pet let izpopolnjevala pri profesorici Tatjani Vasle na KGB, od lani pa je študentka solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorice Barbare Jernejčič Fürst.

"Zanimivo je bilo, ko sem nekako preskočila iz pianistke v pevko in mi je moj profesor rekel, da naj pojem s srcem, a vedno naj razmišljam kot pianistka in naj se 'pametno' obnašam do glasbe," se spominja Anja.

S svojim pevskim talentom in sposobnostmi vodenja pa Anja velikodušno že šest let razveseljuje domači mlajši cerkveni zbor, iz katerega se je pred tremi leti pod njenim vodstvom rodil dekliški zbor Zarja, tri leta pa kot mlada zborovodkinja vnaša dobro voljo in svežino tudi v sestav Žene iz Dornberka. Njen vsakdan je tako vsestransko prepleten z glasbo in aktivnim udejstvovanjem tako v slovenski prestolnici kot v rodnem kraju, a kljub temu nasmejano in zgovorno dekle nadaljuje s študijem magistrskega pedagoškega študija angleščine in nemščine in najde čas tudi za dodatno glasbeno izpopolnjevanje in širjenje obzorja na mojstrskih tečajih solopetja.

"Vsak človek drugače dojema glasbo. Vsak ima svojo filozofijo o tem, kako glasbo podajati in prav na takih tečajih spoznaš najrazličnejše poglede na to. Pevski inštrument je glede tega še toliko bolj zakompliciran, ker je tako zelo odvisen od vsakega posameznika. Vsak drugače čuti glas in s pomočjo različnih pogledov lažje najdeš svoje dojemanje petja. Pred dvema letoma sem se udeležila mojstrskih tečajev pri profesorju Thomasu Heyerju in profesorici Snežani Neni Brzaković, in oba sta me zelo navdušila, predvsem po tehnični plati," pripoveduje Anja, ki sicer kot mlada mezzosopranistka prisega na skladatelje romantičnega obdobja in najraje prepeva francoske samospeve in opere. Med njenimi izbranimi je Bizetova Habanera iz opere Carmen: "Čeprav je to tolikokrat predvajano delo, je resnično to vloga, ki si jo želim enkrat peti. Ta Habanera namreč vsebuje prav vse, kar Carmen predstavlja, od zapeljivosti do usodnosti, je femme fatale in to si želim včasih tudi sama biti na odru."

O glasbenih tekmovanjih, na katerih je v zadnjih letih osvojila kar sedem zlatih plaket, meni, da nudijo posebne lekcije nastopanja, sam proces pa omogoča najboljše individualno napredovanje. Občuduje velike operne mezzosopranistke, kot so Elina Garača, Magdalena Kožena, Teresa Berganza, Bernarda Fink, med izvajalci popularnejše glasbe sta ji všeč Adele in Michael Bublé, rada se prepusti tudi predstavnikom simfoničnega metala in jazza.

Ker se Anja že nekaj let najbolje znajde in počuti v pevskih vlogah, je prepričana, da je to tudi njena profesionalna izbira. In zagotovo jo pri tej odločitvi, kot vedno doslej, podpirajo starši, ki so skoraj vedno del njenega občinstva v dvoranah. "Najtežje je peti pred domačimi, a njihove čestitke in komplimenti so hkrati najbolj iskreni in najlepši. In z očetom še vedno tekmujeva, kdo je boljši," z velikim nasmeškom doda Anja.

Tatjana Gregorič