20. februar 2017 ob 15:01 Zgodbe Ankaranske lokostrelke najboljše v državi

Na nedavnem dvoranskem državnem prvenstvu v lokostrelstvu so predstavniki ankaranskega kluba zabeležili odlične rezultate. Pobrali so kopico medalj, izpostaviti pa velja trojno zmago v konkurenci članic.

Tekmovalna zasedba na državnem prvenstvu je bila zelo močna, prišlo je 226 tekmovalcev iz 28 slovenskih lokostrelskih klubov. Lokostrelski klub Ankaran je pred potjo na tekmovanje imel visoko zastavljene cilje, tako dobri dosežki pa so vseeno marsikoga presenetili. To ne velja za dolgoletno predsednico, dolgoletno prvo ime kluba. Irena Rosa je namreč vedela, kako močni tekmovalci so v njenem klubu. "Javno nisem dajala kakšnih napovedi in obljub vrhunskih dosežkov, globoko v sebi pa sem vedela, da so tako dobri rezutati mogoči. Vestno spremljam dogajanje v klubu, vidim kako dobro se dela in takšni dosežki so kot nekakšno poplačilo za vse storjeno."

Sanja Tevž, Ana Umer in Mia Velkova so dosegle trojno zmago v konkurenci članic, vse tri skupaj pa so tudi ekipno stopile na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Ena vidnejših tekmovalk ankaranskega kluba je tudi Brina Božič, ki se že ukvarja tudi s trenerskim delom. Ob zadnjem velikem uspehu je ni bilo zraven v tekmovalnem smislu, aktivna je bila kot trenerka. "Pred dekleta nismo postavili cilja, da morajo zmagati, to pa se je potem zgodilo in lahko smo več kot zadovoljni. Izid me ni presenetil, izpostavila pa bi predvsem mladost Sanje Tevž in Mie Velkove. Zdržali st težo velikega tekmovanja in uspelo je. Za Ano Umer je pa tako ali tako jasno iz kakšnega testa je, zanjo bi si pred tekmovanjem upala staviti, da bo na zmagovalnem odru." Mlajšim tekmovalka Brina Božič nalaga predvsem stalno izpopolnjevanje tehničnih prvin.

Kljub velikim uspehom finančni položaj v klubu ni ravno rožnat, medalje ne pomenijo tudi nagrad v finančnem smislu. "Večina dohodkov pride iz proračuna, nekaj je tudi donacij. Še sreča, da so v klubu takšni ljudje, ki znajo pridobiti kakšnega pokrovitelja. Tudi takrat, ko je Ana Umer zmagovala na največjih tekmovanjih pa kakšnih večjih finančnih prilivov ni bilo," je povedala predsednica kluba, ki meni, da se priljubljenost lokostrelstva veča. "Tekmovanja na lokalni ravni niso tako medijsko izpostavljena in zanimiva. Na svetovni ravni so tekmovanja snemana, gledanost je velika, tako da tu vidim možnost nadaljnjega napredka. Pravkar je bila sicer podpisana pogodba z Eurosportm, ki bo od olimpijskih iger v Tokiu leta 2020, prenašal tekmovanja." Lokostrelstvo je zelo specifičen šport, tisti, ki se zanj navdušijo pa mu praviloma za vselej ostajajo zvesti.

"Brat je na OŠ Koper začel s šolskim krožkom lokostrelstva, udeležila sem se ga in kmalu navdušila. Kmalu sem šla na lokostrelski tabor v Bohinj, prav tam sem vzljubila ta šport in ta privrženost je vseskozi zelo močna," je povedala Brina Božič, ki ima misli usmerjene tudi proti olimpijskim igram v Tokiu.

Ireno Rosa in Brino Božič je v studiu Radia Koper gostil Iztok Novak Easy, v pogovoru boste lahko slišali tudi, kakšne vrste lokov obstajajo in kakšni so cilji Lokostrelskega kluba v bližnji prihodnosti.