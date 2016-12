25. december 2016 ob 19:35 Zgodbe Božični intervju: Jelka Reichman

»Če veš, da si naredil vse, kar si moral, kot si najbolje mogel, veš, da si ravnal prav. Pride tudi čas za žetev«

Božična gostja na Radiu Koper je tudi Jelka Reichman priljubljena slovenska ilustratorka, ki je narisala slavnega Mačka Murija. Jelka ima tudi sicer rada mačke vseh sort, pravi, doma pa ima pravi muzej. Med lepimi predmeti je največ punčk in medvedkov. V mladih letih, bilo je med vojno, je skupaj s starši preživljala težke čase. Takrat se ji ni mogla uresničiti želja, da bi za praznik dobila kakšno igračo. A je to kasneje nadoknadila. Najverjetneje je od tod ta strast do zbiranja igrač. Po končanem študiju je bila nekaj časa učiteljica, potem pa se je povsem posvetila ilustracijam. Leta 1964 je ilustrirala prvo knjigo, Kettejevo Šivilja in škarjice. Ogromno zgodb je narisala do danes in ko se ozre nazaj je čisto zadovoljna. Med njenimi deli je zagotovo najbolj znan Maček Muri Kajetana Koviča iz leta 1974, do danes natisnjen v več kot sto tisoč izvodih. Poleg knjig Jelka veliko riše za mladinske časopise, porisala je tudi mnogo učbenikov in beril. V Celju ima njeno podobo Hermanov muzej, edini otroški muzej v Sloveniji, po katerem vodi otroke lisjak Herman.

Mnogo Jelkinih ilustracij je zagledalo luč sveta na voščilnicah in razglednicah. Posebno poglavje njenega dela so izdaje na znamkah pošte Slovenije. Ena izmed njih, posvečena prazniku zaljubljencev, je bila leta 2003 znamka tedna v ZDA. Jelkin stil ilustracije je prepoznaven, v njenih delih nastopajo prijazne podobe živali, rastlin in ljudi, predvsem otrok.

Jelkin vrt je poln ptičjih krmilnic in ptičkov vseh vrst. Več deset jih prileti po hrano. Tudi druge živali pridejo na obisk. Ob praznikih rada krasi, potice pa ne peče, pravi. Nikoli je ni in odločno zatrdi, da je tudi ne bo.