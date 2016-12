22. december 2016 ob 09:06 Zgodbe Danilo Lisjak: od Saksida pri Dornberku do izvirov Nila

65-letni misijonar že 30 let živi v osrčju Afrike, kjer se dobro počuti, čeprav je doživel tudi hude grozote, na primer genocid v Ruandi.

Tik ob ekvatorju, ob Belem Nilu, na planoti, visoki okrog 1100 metrov, leži misijonsko središče Atede, kjer živi ljudstvo Ačoli. Tam je tudi 65-letni Danilo Lisjak, sicer doma iz Saksida pri Dornberku v Vipavski dolini. V Afriki je že 30 let. Takrat, pred tremi desetletji, je prvič šel v osrčje Afrike - in tam ostal do danes. Preživel je nekaj najhujših morij in vojn, tudi genocid v Ruandi.

Govori več kot deset jezikov, med njimi tudi afriške z območij, kjer je delal – v Kongu, Ruandi, Burundi, Ugandi. Vprašali smo ga, ali je kljub globalizaciji še mogoče srečati tisto pravo in nepokvarjeno afriško dušo. "Če hočeš doživeti pravo Afriko, je seveda ne boš našel v glavnem mestu Kampali. Pravo Afriko najdeš znotraj države, na deželi. Tam se tudi najbolj opazi razlika med mestom in podeželjem. Le deset odstotkov ljudi na ruralnih področjih ima dostop do elektrike. Po vodo morajo še vedno dva, tri kilometre daleč."

Lisjak pove, da je "evropska" ponudba dobrin prisotna v velikih mestih, na podeželju pa je še ni. "Afriko premalo poznamo. Ljudje živijo na robu preživetja, v stepah. Kljub revščini se razveselijo vsakega življenja. Če recimo zanosi hčerka v družini, kjer je že 12 otrok, bo mati sprejela tudi tega otroka. Drugače pa so zelo odvisni od narave - če je suša ali če je preveč dežja, so ob letino.

Zato afriški človek še vedno živi zelo skromno, doda Lisjak. "V naši vasi si še danes na treh kamnih pripravljajo hrano in vsakdanji obrok. Na tržnici sicer že dobijo televizijo s sončnim panelom. To je že prišlo sem dol in jim zmešalo pamet! Po televiziji gledajo, kako živijo Evropejci in se sprašujejo: Zakaj pa jaz tega ne morem imeti? To je zanje omama! So v veliki dilemi in razmišljajo, ali ne bi bilo boljše, če bi zbežali v Evropo. Mislijo, da v Evropi za tabo mečejo denar."

Danilo Lisjak je v oddaji Primorci po svetu, ki jo lahko poslušate na povezavi nad besedilom, povedal, da se Uganda ne znajde pogosto na seznamu želja popotnikov. Nekateri so namreč prepričani, da je še vedno nevarna država, kar pa ne drži. Prav zato, ker je tako redko obiskana, naš sogovornik priporoča, da jo obiščemo. Razlogi: skorajda ni turistov, vse je poceni, ljudje so prijazni, narava pa je čudovita. Premore vse raznolikosti, ki jih ima Afrika – savane, džunglo, reke, jezera in gorovja.

