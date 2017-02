27. februar 2017 ob 18:19 Zgodbe Dejan Struna o športnem ribolovu

Ankarančan velja za najboljšega na svetu v športnem ribolovu s palico z zasidranega čolna.

Ankarančan Dejan Struna velja za najboljšega športnega ribiča na svetu, in sicer v ribolovu s palico z zasidranega čolna na morju. Na lestvici svetovne krovne organizacije, FIPS, ki upošteva rezultate zadnjih petih svetovnih prvenstev, se je namreč uvrstil na sam vrh. Bil je tudi svetovni prvak. Ko je osvojil svetovno krono, je imel le 23 let in postal najmlajši svetovni prvak. Skoraj dve desetletji tega dosežka ni presegel nihče.

Ribe je začel loviti ribe že kot otrok. Kot pravi, "mu morje daje energijo". Uspešen športni ribolov pa je po njegovih besedah "improvizacija brez konca", v kateri se prepletajo razumevanje vsakokratne okolice in spremenljivih ribolovnih razmer.

Svojo kariero od nadobudnega fantiča do najboljšega športnega ribiča na svetu, svojo strast do te dejavnosti in podrobnosti tekmovanj je opisal v pogovoru z Jasno Preskar. Objavili smo ga v oddaji Morje in mi, ki jo lahko poslušate prek povezave nad besedilom.