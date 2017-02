15. februar 2017 ob 18:00 Zgodbe Erika Šavli - mladost v slogu polifonije

Komaj dvanajsteletna novogoriška pianistka ima že veliko izkušenj s tekmovanj v Sloveniji in v Italiji.

Erika v učilnici

"Glasba je z mano vedno in povsod. Uživam, kadar jo poslušam in kadar jo igram. Pomeni mi veselje in življenje," pravi 12-letna novogoriška pianistka Erika Šavli. Ob šestih zlatih nagradah na različnih tekmovanjih in skorajda že obveznih udeležbah na poletnih šolah Kreativklavir njeno mladost plemenitijo tudi risanje, branje knjig in zanimanje za tuje jezike.

Kitara, klavir, saksofon so instrumenti, ki Eriko Šavli v domačem okolju spremljajo že od rojstva. S šestimi leti se je vpisala v Glasbeno šolo Nova Gorica in njen profesor je postal Miha Štokelj. "S svojim učiteljem sem zelooo zadovoljna, ker mi je všeč njegov način poučevanja. Pri urah je sproščeno in večkrat se tudi hecamo, čeprav je glede igranja skladb zelo zahteven in natančen. Skladbe, ki jih izbere, so mi vedno zelo všeč, so pa tudi precej zahtevne, saj pravi, da bom le tako napredovala," pripoveduje Erika, ki ima kljub mladosti že veliko prijetnih izkušenj s pianističnih tekmovanj v Malborghettu, Izoli, Trstu, Novi Gorici, Gorici in Povolettu. "Lani sem imela na isti dan kar dve tekmovanji. V dopoldanskem času sem igrala na tekmovanju Giuliano Pecar V Gorici in osvojila 2. nagrado, popoldne pa sem na 20. mednarodnem tekmovanju v Povolettu prejela 1. nagrado," opisuje svojo nenavadno tekmovalno zgodbo.

A če ji tekmovanja pomenijo motivacijo za temeljitejšo vadbo in napredovanje, so ji različni poletni mojstrski tečaji predvsem priložnost za tkanje novih prijateljskih vezi in preizkušanje lastne vsestranske ustvarjalnosti. Tri leta zapored se je udeležila poletne šole Kreativklavir v Kopru: "Ta šola mi je zelo všeč, saj ob igranju klavirja tu tudi slikamo in improviziramo. Pred letom sem sodelovala tudi v glasbeni delavnici s profesorico Damjano Zupan, ki nam je predstavila nekaj zanimivih tehnik vadbe in utrjevanja samozavesti. Dala mi je tudi dober nasvet za Bachovo Invencijo. Da sem jo igrala čim bolj jasno, sem jo morala najprej nekajkrat preigrati z rokavicami."

In prav polifonija velikega baročnega mojstra Johanna Sebastiana Bacha predstavlja nadobudni in vedoželjni zgovorni in simpatični mladi pianistki največji izziv pri osvajanju klavirske literature, čeprav rada izvaja tudi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Clauda Debussyja in Felixa Mendelssohna, od slovenskih skladateljev pa ji je najljubši Bojan Glavina. Resno poglabljanje klasične glasbe Eriki ne preprečuje, da se ne bi enako zavzeto predajala tudi pogostemu poslušanju popularne glasbe - na njenem seznamu izbranih izvajalcev so tako Adele, Ed Sheeran, Bob Marley, CCR kot primorski skupini Zmelkoow in The Indicals.

Odprtost do različnih glasbenih zvrsti odseva tudi v njenem vsakodnevnem doživljanju prostega časa, saj se rada potaplja, drsa, rola, pleše orientalske plese, je aktivna na Pinterestu, piše dnevnik, "bullet journal" ... Zelo uspešna je tudi v osnovni šoli, saj je prejela zlati priznanji na državnem tekmovanju Bober in za angleško bralno značko, bronasta priznanja je osvojila na Cankarjevem tekmovanju, srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2016 in na tekmovanju matematični kenguru. Je tudi pogosta obiskovalka knjižnice, saj se je branja naučila že v vrtcu.

Tatjana Gregorič