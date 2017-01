8. januar 2017 ob 18:03 Zgodbe Eva in Jani Škapin: "Naš sir bi bil v velikih trgovinah zapostavljen."

V vasi Sela v občini Sežana leži Kmetija Škapin, kjer gojijo 20 krav in iz njihovega mleka pridelajo okrog 60 kg sira in jogurta na teden.

Jani in Eva Škapin. Foto: Tjaša Škamperle

Spoznali smo Evo in Janija Škapina, ki sta na manjši družinski kmetiji v vasi Sela uredila sirarno. 20 glav živine da dovolj mleka, da na teden pripravita okoli 60 kilogramov sira in jogurtov. Zadovoljna sta, da ju v ne prav priročni vasi na obrobju sežanske občine, ki ji domačini rečejo tudi "švica", najde vse več kupcev. Brata in sestro, ki pred nekaj leti nista niti pomislila, da se bo zgodba kmetije razvijala v to smer, smo obiskali v kmetijski oddaji.

"Zgodilo se je, da nam je pred dvema letoma začelo mleko ostajati, saj je krava izgubila tele. Raje kot ga zliti stran, smo po noninem receptu naredili sir. Nato se je z vzponi in padci in veliko dvomi razvila sirarna. Pomoč in nasvete, kako resno delati sir, sva poiskali pri pravem sirarju. On nam je veliko olajšal, predvsem pa skrajšal pot do več znanja in prakse. Brez pomoči očeta in mame, pa tudi ne bi šlo," pravita Eva in Jani.

Kaj pomeni prodaja na domu?

"Veliko so naredila družbena omrežja, na vratih se kar pojavijo kupci. Ko vidijo krave, so navdušeni. Vedno več je povpraševanja po domačih pridelkih. Za to so pripravljeni odšteti kakšen evro več in se tudi pripeljati nekaj kilometrov več. Sela niso tik ob avtocesti, se moraš kar potruditi, da nas najdeš."

Oba ostajata torej na kmetiji "v kraški švici"?

"Pred desetimi leti sicer ne bi niti pod točko razno rekla, da bova danes imela sirarno." Jani, ki sicer dela tudi v igralnici, pravi, da še ne ve, v katero smer se bo kmetija razvijala. "Trudil bi se priti s pridelki v manjše butične trgovine, ne pa večje verige, ker bi bil sir tam zapostavljen." Eva, ki še študira, se bolj posveča jogurtom.

Kako je poslovno sodelovanje brata in sestre?

"Tudi tu so vzponi in padci. Včasih razmišljava zelo različno, zato je treba kar nekaj usklajevanja. Za zdaj nama gre kar dobro. Pride pa tudi dan, ko se res spreva, kot prava brat in sestra," pravi Eva."

Kmetijo Škapin je obiskala Tjaša Škamperle. Tukaj je posnetek pogovora: