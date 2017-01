4. januar 2017 ob 16:04 Zgodbe Happy Ol'McWeasel v oddaji radioLive! [v živo]

V Studio Hendrix prihajajo glasbeniki, ki lahko svoje glasilke napnejo od Dublina do Štajerske. Irski Štajerci Happy Ol'McWeasel bodo s svojim keltskim punk rockom razveselili poslušalce Radia Koper.

Happy Ol' McWeasel je slovenska punk-rock skupina iz Maribora. Foto: Happy Ol'McWeasel

Leto 2017 je za poskočne folk punk rockerje nekaj posebnega. Letos namreč praznujejo okrogli jubilej, deset let delovanja, ki ga bodo obeležili s posebnima koncertoma v Kinu Šiška (17.3.2017) ter naslednji dan v mariborskem Štuku. Oba dogodka sovpadata s tradicionalnim irskim praznikom St. Patricks Day, ki ga vse pogostoje praznujemo tudi po celinski Evropi oziroma vsepovsod, kjer je moč zaslediti vpliv keltske kulture. Poslušalci oddaje Radio Live! bodo spremljali največje hite obeh izdanih plošč: No Offence (2012) ter Heard Ya Say (2015). Fantje sicer obljubljajo tudi posebno glasbeno presenečenje. Oddajo vodi Blaž Maljevac.

Koncert se prične ob 18. uri. Video prenos v spodnjem predvajalniku.