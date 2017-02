23. februar 2017 ob 12:13 Zgodbe Igor Malalan: "Pust me spremlja že vse življenje."

Za Igorja Malalana so nekoč nekje zapisali, da je predvsem šaljivec, ki poskrbi, da nobena še tako resna stvar ne postane preresna.

Igor Malalan je človek, ki ga takoj povežemo s smehom. Pa s športom, glasbo in pustom. V teh dneh ima polne roke dela, saj je, tako kot že kar nekaj let zapored, tudi letos na čelu Kraškega pusta. Prireditev, ki domuje na Opčinah, letos zaznamuje pomemben mejnik, 50 –letnica neprekinjenega organiziranega pustovanja, ki je deleč naokoli najbolj množično, pisano in glasno.

Igorja Malalana pust na Opčinah spremlja že vse življenje. Opčine so njegov rojstni kraj. Dobesedno, saj je eden zadnjih, ki se je rodil doma. Pravi Openc že od malih nog sodeluje v pustni povorki. Bi verjeli, da je bil Igor Malalan nekoč sramežljiv? »Jaz sem bil zelo sramežljiv, ne bi stopil na oder, tudi če bi mi plačali. Potem pa so me kot statista povabili k sodelovanju v eni predstavi, ki jo je režirala Lili Nakrst. Igral sem trombetača. In potem sem se vključil v našo dramsko skupino.«

Sramežljivost je bila premagana, nastopanje je postalo njegov način življenja. Satira, glasba, pust. Malalan je bil med drugim večkrat kralj pusta, nekoč pa tudi kraljica. »Pravilo Kraškega pusta je, da kraljevski par prispeva vas, od koder je leto prej prišel zmagovalni pustni voz. Včasih je težko dobiti par in tako se je zgodilo, da sem bil eno leto kraljica kar jaz. Je bilo prav lepo.«

Tudi sicer je bilo na Kraškem pustu vedno lepo, pripoveduje. Sprva je bil bolj skromen – vaščani so okrasili svoje kmečke vozove in se prehodili skozi Opčine. Kasneje so ti vozovi vse bolj dobivali vsebino in postali parodije dogajanja v družbi in politiki. Danes pa so to prave tehnične umetnine.

Igor Malalan je že več kot 30 let član odbora Kraškega pusta, vsaj desetletje tudi njegov predsednik. Gre za velik organizacijski zalogaj in resno delo. »Tu ni heca. Odbor se sestane že septembra in potem trdo dela do pusta. Poskrbeti moramo za vse, za vsa dovoljenja – iz leta v leto jih moramo pridobiti več, zbrati je treba denar, pripraviti program, ki je letos še posebej bogat, izpeljati vse dogodke okoli pusta, do tistega najpomembnejšega, pustne povorke po Opčinah.«

50. leto zapovrstjo bo v soboto, 25.2. Kraški pust preplavil Openske ulice. Sodelovalo bo 13 vozov in 11 skupin. Kraški pust od nekdaj povezuje. »S pustom so začeli možje prav tukaj na Opčinah z namenom, da bi združili vse Kraševce skupaj v eno prireditev. To je bila prva združitev slovenske manjšine v Italiji, kar danes ne uspe ne politiki in ne športu.« Zato, ker je pust v prvi vrsti veselje, radost, smeh.

Barbara Kampos